ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der jüngst mehrtägigen Durststrecke hat es am schweizerischen Aktienmarkt am Mittwoch mal wieder zu leichten Aufschlägen gereicht. Händler sprachen aber allenfalls von einer Stabilisierung, denn die Stimmung blieb angeschlagen. Die Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit mache Anleger weiterhin nervös, hieß es. Kurz vor der Wiederaufnahme der Handelsgespräche am Donnerstag zwischen den USA und China hat Washington Hoffnungen auf ein baldiges Abkommen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften geschürt. China habe darüber informiert, dass die Verhandlungsdelegation in die USA komme, "um ein Abkommen zu beschließen", teilte US-Präsident Donald Trump mit.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 9.622 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 43,98 (zuvor: 51,24) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der eidgenössische Leitindex von Aufschlägen beim Schwergewicht Nestle, der Kurs legte um 0,9 Prozent zu. Der Lebensmittelkonzern hatte in den USA die Schließung von acht Vertriebszentren angekündigt. Das eigene Vertriebsnetz für Tiefkühlkost wie Pizza und Eiscreme soll eingestellt werden. Für die Analysten von Vontobel stellte dies einen "wichtigen strategischen Schritt" dar.

Die Titel der Schwergewichte Roche und Novartis zeigten sich uneinheitlich, Novartis legten um 0,7 Prozent zu und Roche schlossen hauchdünn im Minus. Die Pharmakonzerne hatten auf einem Fachkongress in den USA erneut über positive Studienergebnisse berichtet.

Nach einer Hochstufung und einer Anhebung des Kursziels durch Morgan Stanley legten Swatch um 0,9 Prozent zu. Die Analysten stellten einen fortgesetzten Gewinnerhöhungszyklus in der Luxusgüterbranche fest: Der Umsatz mit an Chinesen verkauften Luxusgütern seit Jahresbeginn erweise sich stärker als erwartet. Unter den Nebenwerten kletterten Cosmo Pharmaceuticals nach einer Medikamentenzulassung in den USA um 2,6 Prozent.

May 08, 2019

