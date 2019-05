Die startup300 AG bekommt neue Investoren, und zwar S&T -CEO Hannes Niederhauser und Erhard Grossnigg (über die Grossotec AG). Sie planen rund 1 Million Euro zu investieren und maximal 10% an der startup300 AG zu halten. Hannes Niederhauser stellt sich auch der Wahl in den Aufsichtsrat der startup300 AG. Generell wurde seitens des Unternehmens die Durchführung einer weiteren Kapitalerhöhung angekündigt. "Zur weiteren Umsetzung des Wachstums und der M&A Strategie sollen durch weitere Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder im Wege der Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung, die im Zuge einer noch einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung zu beschließen wäre, bis zu 3 Millionen Euro aufgenommen werden", so das ...

