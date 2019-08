Investor Erhard (Grossnigg) hat sich wieder bei der S&T AG eingekauft und Aktien im Wert von 201.600 Euro in sein Depot gelegt. Wie ich dir kürzlich berichtete, hatte Erhard (er ist Aufsichtsrat) seine komplette Beteiligung an der S&T AG verkauft, um mit dem freigewordenen Kapital in der Startup300 AG (lies hier nach) einzusteigen. Die Aktie der S&T AG hatte daraufhin ordentlich korrigiert (in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...