Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag ging es am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nach oben. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende die Einführung von Zöllen auf chinesische Importe für diesen Freitag angekündigt hat, wird an der Börse auf eine Einigung in letzter Minute gesetzt. Dazu gab es am Mittwochnachmittag von Trump wie auch aus der US-Regierung Aussagen, dass China einen Deal mit den USA anstrebe. Das Aufatmen der Anleger war fast hören, in zwei großen Bewegungen ging es am Nachmittag für die Kurse nach oben. So schloss der DAX 0,7 Prozent höher bei 12.180 Punkten. Siemens gehörte mit der Ankündigung der Abspaltung der Kraftwerkssparte zu den größten Gewinnern im DAX.

Siemens trennt sich mit einem Börsengang vom Energiegeschäft

Siemens trennt sich in einem Befreiungsschlag von ihrem schwächelnden Energiegeschäft und wird damit zu einem reinen Technologiekonzern. Dabei soll die Mehrheit der Anteile an die Siemens-Aktionäre verschenkt werden. Zudem legten die Münchener Zahlen vor und verdienten im zweiten Geschäftsquartal bei leichtem Wachstum in den Industriegeschäftsbereichen deutlich mehr als im Vorjahr. Die Aktie schloss 4,6 Prozent im Plus.

Die Vorwürfe über mögliche Bilanzmanipulationen haben dem Geschäft von Wirecard nicht geschadet. Der Bezahldienstleister legte überzeugende Zahlen vor, und CEO Braun ließ es sich nicht nehmen, etwas optimistischer in das Jahr zu blicken und den Ausblick nach oben zu nehmen. Die Aktie legte in Folge um 4,9 Prozent zu. Die LBBW bezeichnete derweil die Erstquartalsergebnisse von Munich Re als etwas enttäuschend, die Aktie gab um 1 Prozent nach.

Alle Zahlen zu nennen, die am Mittwoch auch aus der zweiten und dritten Reihe vorgelegt wurden, würde den Bericht sprengen, daher hier nur eine kleine Auswahl: Morphosys bleibt laut Bryan Garnier mit den Zahlen auf Kurs, die Aktie stieg um 5,4 Prozent. Schaeffler (plus 1,7 Prozent) hat laut Citigroup die Erwartungen bei Umsatz und EBIT im ersten Quartal leicht übertroffen. Nach erheblichen Umsatzverlusten hat Osram (minus 2,4 Prozent) auch das zweite Geschäftsquartal mit einem Verlust abgeschlossen. Bei Bilfinger wurde von Analysten der Auftragseingang bemängelt, die Aktie schloss 5,7 Prozent im Minus. Heidelberger Druckmaschinen (minus 6,1 Prozent) hat im Geschäftsjahr 2018/19 ihre operativen Ziele erreicht, gibt sich aber für das laufende Jahr zurückhaltender.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 101,0 (Vortag: 109,8) Millionen Aktien im Wert von rund 4,90 (Vortag: 4,71) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und elf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.179,93 +0,72% +15,35% DAX-Future 12.179,50 +0,75% +15,01% XDAX 12.167,54 +0,87% +14,99% MDAX 25.644,04 +0,73% +18,79% TecDAX 2.867,62 +1,13% +17,04% SDAX 11.463,13 +0,24% +20,55% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,24 13 ===

