Auf und Ab im DAX, Wirecard strotzt vor Selbstbewusstsein

Am heutigen Mittwoch fuhr der DAX regelrecht Achterbahn. Zwischenzeitliche Stabilisierungsversuche schienen zu verpuffen, im späten Handel zeigte sich das Barometer jedoch wieder erholt.

Das war heute los. Nach zwei sehr schwachen Handelstagen infolge der Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China schien es am heutigen Mittwoch zunächst so, als könnte sich der DAX deutlich erholen. Bis zum Mittag rutschte das Barometer jedoch wieder in die Verlustzone, nur um sich in der Folge erneut zu stabilisieren. Neben einer Vielzahl von Unternehmensnachrichten stand erneut die Weltpolitik im Fokus. In diesem Fall ganz besonders das mit dem Iran ausgehandelte Atomabkommen. Außerdem beschäftigten sich Anleger weiterhin mit dem chinesisch-amerikanischen Handelsstreit.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte vor allem Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101) eine überzeugende Vorstellung abliefern. Die Aktie des Industrieriesen legte zeitweise einen Kurssprung von mehr als 5 Prozent hin. Der Konzern überzeugte vor allem mit dem Auftragseingang und den Ergebnisverbesserungen des Industriegeschäfts im zweiten Quartal 2018/19 (Ende März). Außerdem wird die Kraftwerkssparte abgespalten.

