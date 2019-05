Die Aktionäre von Wirecard hatten in den vergangenen Monaten eher wenig Grund zur Freude. Die Betrugsvorwürfe der Financial Times ließen den Kurs der Wirecard-Aktie zeitweise heftig einbrechen und haben das Vertrauen in den wachstumsstarken Tech-Überflieger auf eine harte Probe gestellt. Nun will Vorstandschef Markus Braun die Anleger offenbar für ihre Treue belohnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...