Zürich (ots) - Rainer Schaller, Gründer und Chef der europaweit

grössten Fitnesskette McFit, lanciert eine neue Fitnesskette in der

Schweiz. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen

Ausgabe. Mit den Fitnessclubs namens John Reed hat der deutsche

Unternehmer Grosses vor. Wenn das Konzept im Stile eines Musikclubs

am ersten Standort in Zürich-Oerlikon gut angenommen werde, sieht

Schaller «über mittlere Frist bestimmt 15 Schweizer Standorte».

Grundsätzlich sollte eine Stadt für John Reed über 100'000 Einwohner

haben: «Wenn das so ist, sind in einer Stadt auch mehrere Clubs

möglich, für Zürich sehe ich im positiven Falle drei bis vier Clubs.»



Im Gespräch mit der «Handelszeitung» zeichnet Schaller den

Aufstieg des Tiefpreis-Konzeptes McFit von der Gründung 1997 in

Würzburg bis hin zur mit rund zwei Millionen Mitgliedern grössten

Fitnesskette Europas nach. Schaller schliesst nicht aus, dereinst

auch mit dem Tiefpreis-Konzept McFit in der Schweiz zu starten: «Wir

gehen erst einmal mit John Reed in die Schweiz und schauen, wie es

anläuft. Wenn die Schweizer uns mögen, ist alles denkbar und

möglich.»



Schaller hält viel von den Leistungen des Schweizer

Fitnesspioniers Werner Kieser: «Kieser hat grossartige Arbeit

geleistet. Zum Beispiel hat er es geschafft, älteren Generationen die

Angst vor dem Rücken- und Fitnesstraining zu nehmen und sie für die

persönliche Arbeit an der Kraftmaschine zu begeistern.» Kieser, so

Schaller, sei ein Vorbild für ihn, «weil er sich über Jahrzehnte treu

geblieben ist.»



