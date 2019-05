Zürich (ots) - Der Mehrheitseigentümer Walter Fust der

Industriegruppe Starrag ortet «Versäumnisse und Schwächen» von

Verwaltungsrat und Management beim Ostschweizer Maschinenbauer. Im

Gespräch mit der «Handelszeitung» erklärt der Industrielle, wie er

die Gruppe als Verwaltungsratspräsident persönlich wieder auf

Vordermann bringen will. Die Forschung müsse effizienter werden.

«Bislang hat jeder Standort Forschung und Entwicklung für sich

betrieben», sagt Fust. Im Einkauf sollen Kosten gespart werden.

«Bisher ist es in der Vergangenheit nicht gelungen, das

firmenübergeifend zu gestalten und Synergien zu heben.»



Im Vertrieb ortet Fust das grösste Manko: China sei für Starrag so

wichtig wie Mitteleuropa. «Wir haben es nicht geschafft, in China

effizient genug zu arbeiten.» Trotz sehr guten Umsätzen. Zudem habe

man den US-Markt vernachlässigt. «Wir sind jetzt dran, das zu

korrigieren.» Und die Produkte des Unternehmens müssten günstiger

werden. Fust hat das Verwaltungsratspräsidium vor zwei Wochen

übernommen.



Originaltext: Handelszeitung

