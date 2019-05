Zürich (ots) - Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat

Swisspartners-Präsident Martin Egli Anfang Monat zu einer Busse von

10'000 Franken verurteilt, wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten

Ausgabe schreibt. Das Urteil steht in Zusammenhang mit einem

Rechtsstreit über die Weitergabe von Kundendaten an die

amerikanischen Behörden. Die schriftliche Urteilsbegründung des

Bundesstrafgerichts steht noch aus.



Gegenüber der «Handelszeitung» kündigt Martin Egli bereits weitere

rechtliche Schritte an: «Das Urteil fällt zwar wesentlich milder aus

als der ursprüngliche Strafbefehl der Bundesanwaltschaft, aber ist

trotzdem mit meinem Rechtsempfinden nicht vereinbar, deshalb haben

wir Berufung angemeldet.» Mit Eglis Beschwerde wird sich nun die

Beschwerdeinstanz am Bundesstrafgericht in Bellinzona befassen

müssen.



Egli hatte 2013 die Daten von 109 Kunden an die US-Steuerbehörden

weitergegeben, abgesichert durch zwei externe Rechtsgutachten. Die

Finanzmarktaufsicht hatte Egli daraufhin 2015 wegen «wirtschaftlichen

Nachrichtendienstes und verbotener Handlungen für einen fremden

Staat» bei der Bundesanwaltschaft angezeigt. Swisspartners war damals

eine Tochtergesellschaft der Liechtensteiner Landesbank LLB.



