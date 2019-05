Zürich (ots) - Der Schweizer Reiseveranstalter Hotelplan Suisse

bricht den Einsatz von Virtual-Reality-Brillen in seinen Reisebüros

ab. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe.

Hotelplan bestätigt diese Informationen: «Leider war zu wenig Content

vorhanden. Zwar konnte man sich beispielsweise virtuell durch ein

Kreuzfahrtschiff bewegen, doch für viele andere Reiseerlebnisse

fehlten die Inhalte.» Das habe schliesslich zum Teil zu «Frustration

bei den Kunden und auch bei Reisebüromitarbeitenden» geführt.



Im Herbst 2017 wurden die VR-Brillen testweise in zehn

Hotelplan-Filialen eingeführt, danach wurde der Service auf 32

Hotelplan-, Travelhouse- und Globus-Reisen-Filialen ausgeweitet.

Aktuell, heisst es bei Hotelplan, würden die VR-Brillen nur noch an

Events und Messen verwendet, jedoch nicht mehr in den Filialen.



