Zürich (ots) - Die börsenkotierten Schweizer Firmen passen sich

bereits den neuen steuerlichen Rahmenbedingungen an, bevor die

Volksabstimmung über die Steuerreform (STAF) erfolgt ist. Dies zeigt

eine Umfrage der «Handelszeitung» unter 38 Unternehmen, die an der

SIX gehandelt werden und die in der Vergangenheit sogenannte

«steuerfreie Dividenden» ausgeschüttet haben».



Die Höhe dieser politisch umstrittenen Ausschüttungsform nahm

signifikant ab - konkret um knapp ein Drittel im Vergleich der

Geschäftsjahre 2017 und 2018. Im Gegenzug schütteten die Unternehmen

27 Prozent höhere, reguläre Dividenden aus.Deshalb können Bund,

Kantone und Gemeinden mit höheren Steuereinnahmen rechnen.



Umstritten sind die sogenannten steuerfreien Dividenden, weil sie

in der Praxis zu Steuerumgehungen führen können. Die Credit Suisse

hatte es exerziert. Es gab Jahre, wo sie neues Kapital für 1,4

Milliarden Franken aufnahm und fast gleichzeitig 1,5 Milliarden

steuerfreie Kapitalreserven anstelle einer Dividende ausschüttete. So

mussten ausländischen Aktionäre keine Verrechnungssteuer zahlen. Und

private Schweizer Aktionäre sparten sich die Einkommenssteuer. Sie

wäre bei einer regulären Dividendenausschüttung fällig geworden.



Die Möglichkeit zur steuerfreie Dividende ist mit der letzten

Unternehmenssteuerreform von 2011 geschaffen worden. Sie war laut der

Eidgenössischen Steuerverwaltung ein Erfolg, weil sie zu Ansiedlungen

von ausländischen Firmen geführt hat. Sollte das Volk am 19. Mai der

Steuerreform zustimmen, dürfen kotierte Firmen künftig maximal die

Hälfte der Dividende steuerfrei ausschütten.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90