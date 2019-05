Goldfirmen erleben schwierige Zeiten am Finanzierungsmarkt. Ascot Resources aber konnte nun jede Menge Investoren überzeugen und stockte seine Aktienplatzierung kräftig auf. Damit legt man die Basis für die eigene Goldmine.

Explorer: Flaute am Kapitalmarkt hält an

Wer in diesen Zeiten als Goldexplorer Kapital am Aktienmarkt aufnehmen will, hat es schwer. Viele Firmen darben derzeit vor sich hin und hoffen auf deutlich höhere Aktienkurse und einen festeren Goldpreis, um sich neu finanzieren zu können. Schon 2018 hatte der Markt ein Tief bei de Finanzierungen erlebt, wie die Daten der PDAC anschaulich zeigen. Ihr Volumen lag noch unter dem Wert im Seuchenjahr 2015 (ausführlich hier). Diese Dürre hält am Markt auch weiterhin an.

Aktionäre greifen bei Ascot zu

Gute Firmen mit guten Projekten aber finden stets Kapital, heißt es am Markt gerne. Und zu diesen Ausnahmen von der Regel gehört auch Ascot Resources (0,67 CAD | 0,45 Euro; CA04364G1063). Das Unternehmen hatte Anfang Mai eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Nun teilten die Kanadier mit, dass man diese auf insgesamt 15,2 Mio. CAD aufstockt. Demnach ist das Interesse der bestehenden Aktionäre so groß, dass man sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Dabei hatte das Unternehmen per Ende März ohnehin noch rund 12 Mio. Dollar an Cash. Ausgegeben werden demnach 7,8 Mio. sogenannte "Flow-through"-Aktien zum Preis von 0,76 CAD und damit über dem aktuellen Börsenkurs. Hinzu kommen 13,2 Mio. Einheiten, die aus einer Aktie (zu 0,70 CAD) sowie einem Warrant (Ausübungspreis: 0,95 CAD, Gültigkeit: 1 Jahr) bestehen. Ascot rechnet damit, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...