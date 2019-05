BASE X Cirque Le Soir Monaco freut sich, Guy Gerber am Donnerstag, dem 23. Mai, und Busta Rhymes am Freitag, dem 24. Mai sowie anschließend AKON als Überraschungsgast begrüßen zu dürfen

BASE, Dubais führender lokaler Superclub, der von der Bulldozer Group ins Leben gerufen wurde, hat das Nachtleben in Nahost revolutioniert. Diesen Mai wird BASE mit der fantastischen Nachtclub-Marke Cirque Le Soir zusammenarbeiten, um in Monaco ein ganz besonderes Superclub-Pop-up auf die Beine zu stellen. BASE X Cirque Le Soir wird während des gesamten Formel 1 Grand Prix 2019 vom 23. bis 26. Mai vier legendäre Events im Anschluss an die Rennen vier legendäre Events bieten, um die Clubber-Stimmungsbarometer in die Höhe schnellen zu lassen.

Nach dem beispiellosen Erfolg der Pop-up-Events in Moskau während der FIFA Weltmeisterschaft, der Art Basel Miami und dem Formel 1 Grand Prix 2018 in Abu Dhabi konnte sich BASE nicht nur eine führende Position in der internationalen Partywelt, sondern auch eine hochkarätige Fangemeinde sichern, darunter Naomi Campbell, Nicole Scherzinger und Mick Jagger. Dies ist vor allem der unvergleichlichen Kombination von spitzenmäßiger Umsetzung, Luxus-Service und hochmodernem Entertainment zu verdanken.

Um den Auftakt des Pop-ups in Monaco zu feiern, wird der renommierte Deep House-DJ und Produzent Guy Gerber am Donnerstag, dem 23. Mai seine einzigartige Mischung intensiver Musik und wundervoll stimulierenden Bildmaterials zum Besten geben. BASE X Cirque Le Soir möchte an jedem Abend dieser exklusiven Veranstaltung eine vielseitige Mischung an Musikrichtungen und -geschmäckern bieten und präsentiert am Freitag, dem 24. Mai, den amerikanischen Rapper Busta Rhymes, gefolgt vom prominenten Überraschungsgast AKON, dem amerikanisch-senegalesischen R&B-Sänger und -Produzenten.

Evgeny Kuzin, Managing Partner der Bulldozer Group, sagte: "Der Formel 1 Grand Prix in Monaco bietet die Gelegenheit, unsere renommierte Party-Location BASE gemeinsam mit Cirque Le Soir auf internationaler Bühne zu präsentieren. Wir sind überaus stolz, an diesem bedeutsamen Ereignis mitzuwirken und versprechen, unsere einzigartige Unterhaltungsmarke zu entfesseln, einschließlich einiger großer Überraschungen anlässlich Monacos größter jährlichen Sportveranstaltung."

BASE wird vom 23. bis 26. Mai von 23 Uhr bis spät im Ballsaal des luxuriösen Fairmont Hotel in Monaco stattfinden. Bitte wenden Sie sich für Reservierungen und weitere Informationen an info@basedubai.com.

