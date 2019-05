The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2019



ISIN Name



BMG0750W1047 AXOVANT GENE TH.DL-,00001

SE0010133256 CHERRY AB B

US1247692098 CAS MEDICAL SYS DL-,004

US90385D1072 ULTIMATE SOFTWARE DL-,01