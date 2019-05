Straubing (ots) - Ein Problem ist, dass Alkohol für Jugendliche noch immer leicht zu bekommen ist, gerade über das Internet. Deshalb muss die Politik weiter am Ball bleiben. Es zeigt sich: Erfolge gegen Alkoholmissbrauch sind kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Die Einhaltung des Jugendschutzes muss streng kontrolliert werden. Da gibt es durchaus noch einiges zu verbessern. Der Kampf ist jedoch mühsam und wird dadurch erschwert, dass Sucht in Deutschland alltäglich ist und - zumindest, wenn es um legale Rauschmittel geht - gesellschaftlich weitgehend akzeptiert wird.



