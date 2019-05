WeWork Companies Inc. (das "Unternehmen") wird als Emittent seiner 7,875 % Schuldverschreibungen, die 2025 fällig werden (die "Senior Notes") am Mittwoch, den 15. Mai 2019 um 16 Uhr US-Ostküstenzeit eine Telefonkonferenz zunutzen bestimmter qualifizierter Teilnehmer abhalten, um die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2019 zu besprechen.

Derzeitige Inhaber und wirtschaftliche Eigentümer der Senior Notes, potentielle Käufer der Senior Notes in gutem Glauben, die qualifizierte institutionelle Käufer sind (gemäß Definition in Rule 144A des US-Securities Act von 1933) oder Nicht-US-amerikanische Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act von 1933), Wertpapieranalysten sowie Market-Making-Finanzinstitute dürfen auf die Gesprächsinformationen für die Telefonkonferenz zugreifen. Dazu müssen sie sich auf der Website des Unternehmens unter investors.wework.com registrieren. Weitere Informationen über die Telefonkonferenz (einschließlich Einwahlnummer) werden auf der sicheren Website bereitgestellt.

Parteien, die den Zugang zur sicheren Website des Unternehmens anfordern, müssen bestimmte Zusicherungen und Garantien bereitstellen, die bestätigen, dass es sich um Inhaber oder wirtschaftliche Eigentümer der Senior Notes, qualifizierte institutionelle Käufer der Senior Notes, Wertpapieranalysten oder Market Makers handelt und dass die auf der sicheren Website des Unternehmens bereitgestellten Informationen vertraulich behandelt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

