Der Eurokurs hat sich am Mittwoch wenig bewegt. In New York wurden zuletzt 1,1192 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt. Sie lag damit auf dem Niveau vom Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1202 (Dienstag: 1,1185) US-Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8927 (0,8941) Euro.

Im Fokus der Finanzmärkte blieb zur Wochenmitte wie schon an den Vortagen der wieder neu hochgekochte Zollstreit zwischen den USA und China. Die USA und China wollen zwar weiter miteinander sprechen, China reagierte aber mit angedrohten Vergeltungsmaßnahmen auf den Plan von US-Präsident Donald Trump, die bereits eingeführten Strafzölle auf Einfuhren aus China ab Freitag drastisch zu erhöhen.

Aktuelle Wirtschaftsdaten stützten den Euro nur zeitweise. Die deutsche Industrie hat ihre Gesamtproduktion im März überraschend gesteigert. Nach Einschätzung von Ökonomen dürfte jetzt auch das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal höher als erwartet ausgefallen sein. Das Bundeswirtschaftsministerium sprach von einer weiterhin "gedämpften Industriekonjunktur". Volkswirte sehen den für Deutschland wichtigen Sektor schon seit längerem in der Rezession./tih/stk

