Am Anfang einer Ladeanwendung stellen sich die Verantwortlichen oft die Frage, an welchem Ort sie die Ladestation aufbauen sollen, ob sie dort auf eine bereits vorhandene Infrastruktur zurückgreifen können und auch keine Zuleitung verlegen müssen. Denn bei vorhandener Infrastruktur ist es möglich, auf Tiefbau- und Kabelverlegungsarbeiten gänzlich zu verzichten.

Als nächstes ist es wichtig, den Stromanschluss an der nun definierten Stelle näher zu betrachten. Zum Aufbau einer Ladestation lässt sich - bei vorhandener Infrastruktur - die aktuell zur Verfügung stehende Anschlussleistung nutzen. Selbst ein 230-V/16-A-Anschluss mit einer Leistung von 3,7 kW reicht für den Einstieg. Zudem sind einige gängige Elektrofahrzeuge nur für eine maximale Wechselstrom-Ladeleistung von 3,7 kW ausgelegt. Zum anderen hat der Fahrer oft gar nicht die Absicht, an jedem beliebigen Ladepunkt das Fahrzeug vollständig aufzuladen. Fahrer nutzen die Ladestationen häufig nur dazu, die Reichweite des E-Mobils zu erhöhen - beispielsweise beim Einkauf im Supermarkt.

Ladevorgang kostenfrei oder gegen Berechnung

Beim Einstieg in das Thema Elektromobilität ist auch in Betracht zu ziehen, ob das Laden kostenfrei ist oder ob der Nutzer dafür eine Rechnung erhalten soll. Häufig soll das Laden als Kunden-Service - etwa auf dem Parkplatz eines Shopping Centers - kostenfrei sein. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, auf die Funktion des Abrechnungssystems (billing) bei der Ladesteuerung zu verzichten. Auf der anderen Seite ist zu bedenken, dass der Ladepunkt künftig vielleicht genau diese Funktion zusätzlich erhalten soll. Denn mit der zunehmenden Dichte an Elektrofahrzeugen geht der Trend hin zu kostenpflichtigen und kostendeckenden Lademöglichkeiten.

Stehen Standort der Ladestation, Ladeart und Anzahl der Ladepunkte fest, erfolgt die Auswahl der Hardware. Eine einfache Variante einer Ladestation - die Wallbox - lässt sich auf einem Ständerwerk installieren. Manche Anbieter passen die Wallbox genau auf die Wünsche des Kunden an und liefern diese dann installationsbereit aus. Alternativ kann der künftige E-Mobilist auch Einsteiger-Sets ...

