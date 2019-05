Clever und E.ON haben jetzt im dänischen Fredericia die erste Pilotstation ihres künftigen Ladenetzwerks eröffnet. Die beiden Partner verfolgen das Ziel, 48 ultraschnelle Ladestationen für Elektroautos an Autobahnen in Dänemark, Norwegen und Schweden zu errichten. Die mit Hochleistungsladern von ABB ausgerüstete Pilotstation ist einer von acht Standorten, der bis Ende 2020 in Dänemark in Betrieb genommen ...

