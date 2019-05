MTM Ruhrzinn und Balver Zinn wollen ein nachhaltiges und gesetzeskonformes Lotrecycling sicherstellen: Die Kooperation soll die Branche der Elektronikfertigung für die Kriterien von §26 und 27 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, kurz KrWG sensibilisieren.

Denn die Praxis sieht häufig so aus: Ist die Oberfläche des Lotbades zu sehr oxidiert und die Zinnkrätze muss entfernt werden, wandern diese mit Schöpflöffel in den Weißblecheimer. In der Regel ist damit der Reinigungsprozess abgeschlossen. Weist die SMT-Schablone zu viele Lotpastenrückstände auf, wird diese kurzerhand oft noch manuell gereinigt. Dabei kommen die Rückstände zurück in die Dose oder einen anderen Sammelbehälter.

Was die wenigsten wissen: Der Mitarbeiter hat soeben nicht nur einen Schritt im Fertigungsprozess absolviert, sondern auch das Ende der Produkteigenschaft besiegelt. Im Tiegel war das oxidierte Zinn noch Produkt. Nach dem Abschöpfen ist es Abfall. Selbiges gilt für die Lotpaste nach dem Reinigungsvorgang. Von nun an ist der Baugruppenfertiger Abfallerzeuger und Abfallbesitzer, wodurch nun das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) greift.

Elektronikfertiger klar in der Pflicht

Was darauf folgt, ist nur in wenigen Fällen nachhaltig und noch seltener rechtssicher. Selbst die vermeintliche gesetzeskonforme Rückgabe der Abfälle an den Lothersteller, welche sich in der Elektronikbranche etabliert hat, birgt viele Tücken. "Die freiwillige Rücknahme der Lotabfälle über §26 KrWG ist nur dann gesetzeskonform, wenn die Abfälle beim Einsatz von Produkten desselben Lotlieferanten angefallen sind", erläutert Dan Mutschler.

Was dies im Klartext bedeutet, erklärt der CEO von MTM Ruhrzinn ebenfalls: "Für jeden Baugruppenfertiger, der mehr als einen Lotlieferanten hat, kommt dieses Prozedere in der Praxis nicht mehr infrage, unter Umständen macht er sich sogar strafbar. Die Rückgabe an einen Distributor ist, mangels Genehmigung Abfälle lagern zu dürfen, in den meisten Fällen von vornherein rechtlich unzulässig."

Dass die Gesetzesvorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes nach wie vor sowohl von Abfallerzeugern als auch von Entsorgern stiefmütterlich behandelt werden, zeigt die Statistik des BKA der bekanntgewordenen Straftaten im Jahr 2016: Registriert wurden 12.149 Straftaten gegen die Umwelt, davon stehen 7.528 Fälle von unerlaubtem Umgang mit Abfällen und 415 unerlaubte Anlagen nach §327 StGB zu Buche.

