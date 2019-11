Von Andrea Thomas

BERLIN/NEU DELHI (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Indiens Regierungschef Narendra Modi haben sich am Freitag auf eine strategische Partnerschaft beider Länder für ein nachhaltiges Wachstum geeinigt. Beim Treffen in Neu Delhi im Rahmen der deutsch-indischen Regierungskonsultationen verabschiedeten beide eine 21 Seiten umfassende Erklärung, in der sie ihre Entschlossenheit zur Steigerung des bilateralen Handels und der Investitionen unterstrichen. Man wolle die Möglichkeiten für Handel und Investitionen durch Innnovation und Wissenskooperationen erweitern.

"Beide Seiten bestätigten die Bedeutung eines ausgewogenen Freihandelsabkommens zwischen Indien und der EU und vereinbarten, die Bemühungen um eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen der EU und Indien über ein bilaterales Handels- und Investitionsabkommen zu intensivieren", hieß es in der gemeinsamen Erklärung.

Indien ist für die deutsche Wirtschaft ein potentiell riesiger Wachstumsmarkt. Im vergangenen Jahr rangierte Indien als Empfängerland für deutsche Exporte aber lediglich auf dem 23. Rang.

In ihrer Erklärung beteuerten beide Länder, dass man die Anstrengungen für den zeitnahen Abschluss eines Investitionsschutzabkommens zwischen der Europäischen Union, den EU-Mitgliedstaaten und Indien intensiveren wolle. Eine vertiefte Zusammenarbeit ist bei der Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz vorgesehen. Hier sollen gemeinsame bilaterale und multilaterale Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz durchgeführt werden.

Auf dem Gebiet der zivilen Luftfahrt wollen beide Länder verstärkt zusammenarbeiten. Auch wollen Deutschland und Indien ein "gemeinsames Verständnis" über die künftige Vorgehensweise zur Durchführung von Hochgeschwindigkeits- und Semi-Hochgeschwindigkeits-Bahnprojekten in Indien erzielen.

Vertieft werden soll auch die Verteidigungszusammenarbeit beider Länder. Hier versprach Deutschland, dass es darauf hinarbeiten wolle, "Exporte von Militärausrüstung und Technologieaustausch mit Indien im Einklang mit einschlägigen internationalen, europäischen und nationalen Regeln zu erleichtern".

Beide Seiten unterzeichneten zudem eine gemeinsame Absichtserklärung zur Förderung von umweltfreundlichen urbanen Mobilitätslösungen. Hier erklärte die deutsche Seite sich bereit, dafür 1 Milliarden Euro in Form einer zinsbegünstigten Finanzierung bereitzustellen. Zu den fünften Regierungskonsultationen war Merkel mit mehreren Ministern angereist.

