Der Pharmariese AbbVie (WKN:A1J84E) hat schon bessere Tage gesehen. Nach einem Plus von 54 % im Jahr 2017 verlor die Aktie im vergangenen Jahr an Boden. Bislang ist der Aktienkurs von AbbVie im Jahr 2019 um einen zweistelligen Prozentsatz gesunken. Sehen die Investoren von AbbVie hier etwa irgendetwas nicht? Der Meinung ist jedenfalls der Präsident des Unternehmens, Michael Severino. Er nahm auf der Cowen Healthcare Conference im März Fragen entgegen. Am Ende wurde er gebeten, ein oder zwei Dinge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...