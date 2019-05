In Zeiten politischer und finanzieller Unsicherheiten wenden sich Anleger häufig von den Aktienmärkten ab und greifen nach sicheren Häfen wie Gold oder Silber. Doch können die glänzenden Edelmetalle tatsächlich von der drohenden Eskalation im Handelskonflikt profitieren?Der Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China droht zu eskalieren. Nachdem Anleger inzwischen mit einer baldigen Einigung gerechnet hatten, kündigte US-Präsident Donald Trump am Sonntag via Twitter an, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...