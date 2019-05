Altasciences ging bei den Clinical and Research Excellence (CARE) Awards 2019 als Preisträger der Kategorie "Erfolgreichste Frühphasenforschung (Präklinisch und Phase I)" hervor. Die Auszeichnung wurde am 2. Mai 2019 im Rahmen einer Feierstunde im Hyatt Regency Boston (USA) von Ben Nemzer überreicht.

Bei den bereits zum vierten Mal verliehenen CARE Awards versammelten sich zahlreiche Branchenführer und Innovatoren von kleinen und großen Unternehmen der Pharma- und Biomed-Tech-Branche, um die Erfolge ihrer Kollegen zu würdigen, die sich für Fortschritte im Gesundheitswesen weltweit einsetzen und neue und dringend benötigte Arzneimittel auf den Markt bringen. Die Auszeichnungen wurden in diversen Kategorien verliehen, die das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung umspannten. Die Gewinner der prestigeträchtigen Preise waren ebenso vielfältig wie die Kategorien selbst.

Altasciences verfolgte einen innovativen Ansatz zur Identifizierung und Aufnahme asymptomatischer Patienten mit nicht-alkoholischer Steatohepatitis (NASH), einer Erkrankung, bei der ein hoher Wettbewerb bei der Patientenaufnahme herrscht. Das Projekt erforderte kreatives und erkenntnisreiches Denken, Analyse und Vorbereitung für den proaktiven Aufbau einer Patientendatenbank für eine Erkrankung, die asymptomatisch ist und von den Betroffenen häufig kaum wahrgenommen wird, so dass es ihnen auch an Motivation fehlt, an einer klinischen Studie teilzunehmen. Die harte Vorarbeit zahlte sich jedoch aus. Obwohl Altasciences erst zwei Monate später als andere Standorte in die Studie einstieg, war es bald der erfolgreichste Aufnahmestandort, wo mehr als 35 Prozent aller Probanden in die Studie aufgenommen wurden.

"Ich bin stolz auf das unbeugsame Engagement und die Leidenschaft unseres Teams, bessere und kostengünstigere Arzneimittel für Patienten, die diese benötigen, schneller verfügbar zu machen. Diese von der Branche verliehene Anerkennung unserer Fähigkeit, innovative Lösungen bereitzustellen, und unserer wirksamen Strategien für die Patientenaufnahme und -bindung, veranschaulicht das laufende Bestreben von Altasciences, die Erwartungen der Sponsoren zu erfüllen und zu übertreffen", erklärte Chris Perkin, CEO von Altasciences.

Die vollständige Preisträgerliste der CARE Awards finden Sie unterhttps://pharmaintelligence.informa.com/events/awards/care-awards-2019

Über Altasciences

Altasciences ist ein zukunftsorientiertes, mittelgroßes Auftragsforschungsunternehmen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen jeder Größe mit einem bewährten, flexiblen Ansatz für klinische Studien der präklinischen und frühen Phase von der Auswahl der Hauptkandidaten bis zum Konzeptnachweis unterstützt. Seit über 25 Jahren arbeitet Altasciences partnerschaftlich mit seinen Sponsoren zusammen, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Konzeptnachweis, Bioanalyse, Programmmanagement, medizinische Redaktion, Biostatistik und Datenmanagement, die jeweils auf konkrete Sponsorenanforderungen zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt seine Sponsoren dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und den Patienten, die diese benötigen, schneller verfügbar zu machen.

Über Informa Pharma Intelligence

Die von Pharma Intelligence angebotene Suite von Intelligence-Lösungen genießt das Vertrauen von über 3.000 weltweit führenden Pharmaunternehmen, Vertragsforschungsfirmen, medizinischen und Biotech-Unternehmen und Gesundheitsdienstleistern, da sie Entscheidungsträgern der Pharma- und biomedizinischen Branche in der ganzen Welt unverzichtbare, genaue und zeitgerechte Informationen über die Arzneimittelentwicklungs-Pipeline bereitstellt. Bei Pharma Intelligence verfolgen und analysieren globale Teams von Fachleuten breit gefächerte und tiefgreifende Daten, die den Kunden bezüglich wichtiger Krankheiten, klinischer Studien, Arzneimittelzulassungen und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Verfügung stehen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190508006005/de/

Contacts:

Julie-Ann Cabana

Altasciences

913 304-4505

jcabana@altasciences.com