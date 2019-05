Die Quartalszahlen von Unternehmen wie der Deutschen Telekom, Continental und Bosch beschäftigen die Anleger. Außerdem geht es weiter im Handelsstreit zwischen China und den USA.

Am Mittwoch hat der Dax erneut einen volatilen Handelstag erlebt: Zum Handelsstart stieg der deutsche Leitindex auf 12.182 Punkte und verlor innerhalb kurzer Zeit 119 Punkte. Zum Handelsschluss ging es wieder aufwärts. Das Frankfurter Börsenbarometer ging mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 12.180 Zählern aus dem Handel.

Vor Handelsbeginn notiert der Dax an diesem Donnerstag auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Minus.

Neben den Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China wird Anleger vor allem die Bilanzsaison beschäftigen: Mehrere Unternehmen legen Zahlen fürs erste Quartal vor, darunter die Deutsche Telekom, Continental, Bosch und HeidelbergCement.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Nachdem ein Tweet des US-Präsidenten für etwas Erholung an den Märkten gegen Mittag sorgte, drehten sich die Indizes am Abend wieder nach unten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss kaum verändert bei etwa 25.967 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gab um 0,2 Prozent auf 2879 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,3 Prozent auf 7943 Punkte.

Nach seinen jüngsten Zolldrohungen, teilte Trump am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst mit, dass China wieder Einigungsbereitschaft zeige. Der chinesische Vizeregierungschef Liu He habe ihm zufolge vor, nach Washington zu kommen, um eine Vereinbarung zu schließen. Liu soll am Donnerstag und am Freitag an einer neuen Gesprächsrunde zur Lösung des Konflikts in Washington teilnehmen.

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag erneut Federn gelassen. Für Nervosität sorgte ebenfalls der Zollstreit zwischen den USA und China. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte außerhalb Japans gab ein Prozent nach. In Japan fiel der Nikkei-Index um 1,2 Prozent auf 21.334 Punkte, nachdem er zuvor ein Sechs-Wochen-Tief von 21.315 Zählern markiert hatte.

3 - Deutsche Telekom legt Quartalszahlen vor

Die US-Tochter T-Mobile US hatte bereits solide ...

