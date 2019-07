Rush Hour am deutschen Aktienmarkt. Am Dienstag melden mehr als 30 Unternehmen ihre Quartalszahlen, darunter auch viele aus dem Ausland. Hierzulande stehen fünf DAX-Werte im Blickpunkt. Außerdem dürften Konjunkturdaten die Kurse bewegen. Ein Ausblick auf die wichtigsten Themen, die Anleger heute beachten sollten. Am Dienstag zeigt sich zum Auftakt am deutschen Aktienmarkt keine einheitliche Tendenz. Während sich auch die US-Börsen am Vorabend im späten Handel uneinheitlich zeigten, legten die Kurse ...

