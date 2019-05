Greene, Tweed, ein weltweit führender Hersteller von elektrischen Steckverbindern und leistungsstarken Lösungen für Dichtungen, Verbundwerkstoffe und technische Thermoplaste, hat das Produktportfolio an faseroptischen Lösungen von Lancer Systems und damit verbundenes geistiges Eigentum übernommen.

Im vergangenen Jahr hat der Geschäftsbereich Energie von Greene, Tweed die Glasfaserprodukte von Lancer an die Öl- und Gasindustrie vertrieben. Die Übernahme umfasst die gesamte Glasfasertechnologie von Lancer Systems und ermöglicht es Greene, Tweed, Lösungen für Datenübertragungsanforderungen in der Öl- und Gasindustrie sowie der Verteidigungsindustrie anzubieten.

Die Lichtwellenleiterstecker von Lancer werden von führenden Öl- und Gas-Service-Unternehmen für den Einsatz in Bohrturmauslässen spezifiziert und in anderen kritischen Anwendungen, wie beispielsweise Drehgelenken in Windkraftanlagen, eingesetzt. Die Übernahme umfasst Lancers Fiber Optic Extreme,ein optisches Verbindungssystem, das Betriebsdrücken von über 1.700 bar (25.000 PSI) und Temperaturen bis zu 175°C (347°F) standhält.

"Die Faseroptik-Steckverbinderproduktlinie von Lancer ergänzt unser marktführendes elektrisches Steckverbinderportfolio Seal-Connect", sagte Brent Regan, Vice President und General Manager von Greene, Tweed Energy. "Es ermöglicht Greene, Tweed, komplette Elektro- und Datenlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen anzubieten, die unter extremen Bedingungen betrieben werden, und bietet die Plattform für eine schnelle Produktentwicklung, um den ständig steigenden Bedarf an Echtzeitdaten in unseren Märkten zu decken."

Über Greene, Tweed

Greene, Tweed ist ein weltweit führender Hersteller von leistungsstarken Thermoplasten, Verbundwerkstoffen, Dichtungen, elektrischen Steckverbindern und technischen Komponenten. Greene, Tweed kombiniert mehr als 150 Jahre technisches Fachwissen und kommerzielles Wissen in einer Vielzahl von Märkten und arbeitet mit Kunden zusammen, um technische Lösungen zu entwickeln, die anspruchsvolle Leistungsanforderungen erfüllen und die Gesamtbetriebskosten senken.

Produkte von Greene, Tweed werden weltweit verkauft und vertrieben. Weitere Informationen erhalten unter der Rufnummer +1.281.765.4500 oder im Internet unter http://www.gtweed.com.

Über Lancer Systems

Lancer Systems entwickelt hochwertige Lösungen für anspruchsvolle und raue Umgebungsanwendungen mit Verbund- und Keramiktechnologien. Mit Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten, die sich über unsere fortschrittlichen Geschäftsbereiche Waffen Komponenten und Verbundwerkstoffe erstrecken, liefert Lancer innovative Lösungen, auf die Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Erdgas und Öl vertrauen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Lancer unter der Rufnummer 610.973.2600 oder besuchen Sie die Website unter http://www.lancer-systems.com.

