TS4-A (Advanced Retrofit/Add-on) wird ab sofort weltweit für schnellere Installationen und niedrigere Verkaufskosten bei Optimierungen und Sicherheitsabschaltungen im Rahmen von Brandsicherheit ausgeliefert.

Tigo, der Pionier der intelligenten modularen Flex-MLPE-Plattform, hat heute mit TS4-A seine fortschrittliche neue Nachrüstungs-/Erweiterungslösung angekündigt, durch die PV-Standardmodule mit intelligenter Modultechnologie für erweiterte Funktionalität ausgerüstet werden können. Dies ist eine neue Generation der flexiblen Leistungselektronik auf Modulebene in der TS4-Plattform mit verbesserter Leichtbau-Hardware für höhere Wattleistung und niedrigere Installationskosten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190508006013/de/

Tigo's TS4-A-F (Fire Safety), TS4-A-O (Optimization), and TS4-A-O-Duo (Optimization per 2 modules) are now shipping with module manufacturers and distributors worldwide. (Photo: Business Wire)

TS4-A steht mit vielfältigen Funktionalitäten zur Verfügung, die sich für allerlei Funktionen und Budgets eignen jetzt auch mit TS4-A-F (Brandschutz) und TS4-A-O (Optimierung). Wenden Sie sich an Ihren bevorzugten PV-Lieferanten oder besuchen Sie die Website von Tigo für die neuen TS4-A-Geräte, die jetzt ausgeliefert werden. TS4-A von Tigo wird vom 15. bis 17. Mai 2019 in Halle B2-130 auf der Intersolar Europe ausgestellt. Nehmen Sie an dem kostenlosen "Webinar zur Einführung von TS4-A" von Tigo online teil: Donnerstag, 16. Mai, um 10:00 Uhr PT (19:00 Uhr MEZ).

Einige Highlights des neuen TS4-A (Advanced Retrofit/Add-on):

Erhöhte Wattleistung kompatibel mit allen Modulen bis zu 500 W

Verbesserte Wärmeabfuhr

Kleinere Geräteabmessungen

Um 25 reduziertes Gewicht pro Einheit

Reduzierte Versandkosten durch 33 mehr Einheiten pro Palette

Es muss nur eine Seite am Panelrahmen montiert werden

Montagemöglichkeiten für mehrere Racksysteme

Die versenkte Montage ermöglicht den Versand von vormontierten PV-Modulen

Verbesserte Abdichtung für härteste Außenbedingungen

TS4-A verfügt über die gleichen Funktionalitäten wie die älteren TS4-R-Geräte:

Erweiterung von Standardmodulen um intelligente Funktionen

Selektiv einsatzbereit

Patentgeschützt

UHD-Core-Technologie für hervorragende Leistung

UL-zertifiziert als Lösung mit Sicherheitsabschaltung gemäß NEC 2017

Klemmung am Rahmen oder Modul ohne Schrauben oder zusätzliches Werkzeug

Deaktivierung auf Modulebene

Automatisches oder manuelles Abschalten

Übertemperatur-, Überstrom- und Überspannungsschutz

"Wir sahen eine hervorragende Gelegenheit, das Angebot von Tigo weiter zu verbessern: die Erweiterung der Produktfunktionalität bei gleichzeitiger Senkung der Größe, des Gewichts und der Versandkosten für unsere Kunden durch die Neugestaltung der Nachrüstungs-Einheiten von Tigo mit unvergleichlicher Zuverlässigkeit", so Zvi Alon, Chairman und CEO von Tigo. "Die Kunden von Tigo profitieren vom stetigen Wachstum des globalen PV-Nachrüstmarktes, da bestehende Systeme weiterhin Sicherheits- und Optimierungsmaßnahmen benötigen. Wir gehen davon aus, dass unser Flex MLPE und diese neue TS4-A-Familie alle diese Designanforderungen für jedes Budget im Wohn- und Gewerbebereich erfüllen werden."

TS4-A-F (Brandschutz), TS4-A-O (Optimierung) und TS4-A-O-Duo (Optimierung pro 2 Module) von Tigo werden nun weltweit an Modulhersteller und Distributoren ausgeliefert. TS4-A-M (Überwachung) und TS4-A-S (Sicherheit) werden ab der zweiten Jahreshälfte 2019 verfügbar sein. Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie unter +1 408 402 0802, Direktwahl 1, per E-Mail an sales@tigoenergy.com oder auf www.tigoenergy.com.

Über Tigo Energy, Inc.

Das Unternehmen Tigo aus dem Silicon Valley wurde 2007 von einem Team erfahrener Technologen gegründet. Das Tigo-Team kombinierte einen einzigartigen Ansatz auf Systemebene mit Erfahrungen in den Bereichen Halbleitertechnik, Leistungselektronik und Solarenergie, um die erste Generation der "Smart Module Optimizer"-Technologie für die Solarindustrie zu entwickeln. Tigo lässt sich von der Vision leiten, durch integrierte und nachgerüstete Flex-MLPE- und Kommunikationstechnologie die Kosten von Solarstrom zu senken. Durch Partnerschaften mit Tier-1-Herstellern von Modulen und Wechselrichtern ist Tigo in der Lage, sich mit der intelligentesten modularen TS4-Plattform auf seine wichtigste Innovation zu konzentrieren und das breitere Ökosystem besser zu nutzen. Tigo hat Betriebe in den USA sowie in Europa, Lateinamerika, Japan, China, Australien und im Nahen Osten. Weitere Infos finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190508006013/de/

Contacts:

Kontaktperson für Medienvertreter bei Tigo

Tiffany Douglass

+1 408 402 0802, Direktwahl 430

marketing@tigoenergy.com