DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: DATA MODUL mit starkem Auftakt in 2019 DGAP-News: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Quartalsergebnis DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: DATA MODUL mit starkem Auftakt in 2019 09.05.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DATA MODUL mit starkem Auftakt in 2019 - Umsatzsteigerung um 6,0 Mio. Euro auf 63,5 Mio. Euro - EBIT von 5,1 Mio. Euro um 27,0% über Vorjahreswert - Steigerung des Auftragsbestands um 13,9% auf 134,9 Mio. Euro München, 09. Mai 2019 - DATA MODUL ist stark in das neue Jahr gestartet. Der Umsatzanstieg von 6,0 Mio. Euro auf einen Gesamtwert von 63,5 Mio. Euro wurde getragen von der guten Auftragslage des Vorjahres. Verhalten entwickelte sich der Auftragseingang, der sich der allgemein abschwächenden Konjunkturlage folgend im Vergleich zum hohen Vorjahreswert um 2,3% von 69,2 Mio. Euro auf 70,8 Mio. Euro nur gering erhöhte. Das EBIT steigerte sich im Vorjahresvergleich, beeinflusst durch positive Währungseffekte, um 27,0% auf 5,1 Mio. Euro. Die EBIT-Rendite liegt bei 8,0% (i.Vj. 7,0%). Der Auftragsbestand nahm, dem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,1 folgend, um 13,9% auf 134,9 Mio. Euro (i.Vj. 118,5 Mio. Euro) zu. Konzernkennzahlen In TEUR Q1 2019 Q1 2018 Veränderung Umsatz 63.509 57.487 10,5% Auftragseingang 70.771 69.157 2,3% Auftragsbestand 134.941 118.474 13,9% EBIT 5.082 4.003 27,0% EBIT-Rendite 8,0% 7,0% 14,3% Periodenergebnis 3.439 2.845 20,9% Ergebnis pro Aktie (in EUR) 0,98 0,81 20,9% Ausblick Aufgrund der eingetrübten Konjunkturlage in unseren Hauptmärkten erwarten wir eine Abschwächung der Wachstumsdynamik für das zweite Quartal. Umsatz und Ergebnis werden sich im weiteren Verlauf mit einer Seitwärtsbewegung im Vorjahresvergleich fortsetzen. Auf Basis der langfristigen und konsequenten Umsetzung des Strategieprogramms sehen wir uns gewappnet für angespannte wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Auf Basis der aktuellen Auftragslage erwartet der Vorstand ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2019. 09.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen Landsberger Straße 322 80687 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 56017-105 Fax: +49 (0) 89 56017-102 E-Mail: investor-relations@data-modul.com Internet: www.data-modul.com ISIN: DE0005498901 WKN: 549890 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 808995 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808995 09.05.2019 ISIN DE0005498901 AXC0042 2019-05-09/07:00