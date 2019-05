Von Lin Zhu

PEKING (Dow Jones)--China will die Anti-Dumping-Zölle auf aus den USA und der EU importierte Stahlrohre möglicherweise verlängern. Wie das Handelsministerium mitteilte, könnten die Zölle für eine "angemessene Zeitspanne" verlängert werden, wenn die nun eingeleitete finale Untersuchung zeige, dass die Abschaffung der Zölle der lokalen Industrie weiter schaden würde.

Derzeit belegt China die amerikanischen Exporteure mit Zöllen von 14,1 Prozent und jene aus der EU mit 13 bis 13,2 Prozent. Die Zölle wurden erstmals 2014 erhoben.

Das Ministerium hat nach eigenen Angaben einen Antrag chinesischer Industrieverbände auf Prüfung der Zölle und eine Petition zur Beibehaltung erhalten.

Der chinesische Vizepremier Liu He wird seine Handelsgespräche in Washington am heutigen Donnerstag fortsetzen. Die Trump-Regierung hatte angekündigt, die Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden US-Dollar auf 25 von 10 Prozent zu erhöhen. Das chinesische Handelsministerium hatte daraufhin mit "notwendigen Gegenmaßnahmen" gedroht, die allerdings nicht näher erläutert wurden.

May 09, 2019

