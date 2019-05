AMSTERDAM, Niederlande, May 09, 2019vom 29. bis 31. Mai im Hotel Spier in Stellenbosch, Südafrika, stattfinden wird. Das Africa Tax Symposium ist eine jährliche Initiative des autonomen IBFD-Think-Tanks Centre for Studies in African Taxation (IBDF-Zentrum für Studien zum afrikanischen Steuerwesen, CSAT) und bietet eine Plattform für die laufende Diskussion über internationale Steuerentwicklungen und -themen in Bezug auf Afrika.



Das dreitägige Symposium bietet ein erstklassiges Rahmenprogramm, das die wichtigsten internationalen Steuerfragen des Tages im afrikanischen Kontext abdeckt. Prominente Referenten aus Afrika und der ganzen Welt werden sich mit den jüngsten Entwicklungen in der internationalen Besteuerung beschäftigen, wie zum Beispiel mit den Auswirkungen des Multilateralen Instruments zu bilateralen Steuerabkommen innerhalb Afrikas, den Herausforderungen der digitalen Wirtschaft im Kontext der afrikanischen Steuerwesens, Verrechnungspreisen und indirekten Steuerproblemen in Afrika, dem globalen Informationsaustausch, der Steuertransparenz in der BSS-Ära und vielem mehr.

"Wir freuen uns darauf, Steuerfachleute aus der ganzen Welt begrüßen zu dürfen, um eine anregende Reihe von Diskussionen über Themen zu führen, die für die internationale und afrikanische Besteuerung von größter Bedeutung sind", sagte Belema Obuoforibo, Direktor des IBFD Knowledge Centre. "Das IBFD setzt sich weiterhin für den Aufbau von Know-how in der Region ein, und wir freuen uns, unsere Erfahrungen und unser Wissen auf dem Gebiet der internationalen Besteuerung mit einem einzigartigen, besonderen Fokus auf Afrika zu teilen."

Über IBFD

Das IBFD ist ein international führender Anbieter von grenzüberschreitender Steuerkompetenz mit einer langjährigen Geschichte als Unterstützer und Beitragender zur Steuerforschung und zu akademischen Aktivitäten . Als unabhängige Stiftung nutzt das IBFD sein weltweites Netzwerk von Steuerexperten und sein Wissenszentrum, um Fortune-500-Unternehmen, Staatsregierungen, internationale Beratungsunternehmen und Steuerberater zu bedienen. Das IBFD hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und Regionalbüros in Peking, Washington und Kuala Lumpur. Das Bibliotheks- und Informationszentrum des IBFD gilt als weltweit führende Forschungseinrichtung im Bereich des internationalen und vergleichenden Steuerwesens.

Die leistungsstarke Steuerforschungsplattform des IBFD, die als führendes Wissensportal im Bereich der grenzüberschreitenden Besteuerung und Gesetzgebung anerkannt ist, ermöglicht Steuerfachleuten auf der ganzen Welt den Zugang zu einer Fülle zuverlässiger und wertvoller Inhalte, die ihre Arbeit schneller und effektiver machen.

Die Gesamtangebot des IBFD umfasst auch Kurse , Zeitschriften und Bücher sowie einen Master-Titel für internationales Steuerrecht und Forschungsdienste für Privatkunden an .

Über CSAT

Das Centre for Studies in African Taxation (CSAT) ist eine unabhängige gemeinnützige Stiftung und ein integraler Bestandteil des IBFD. Folglich ist das CSAT völlig autonom. Das CSAT hat sich zum Ziel gesetzt, das Steuerwesen in Afrika zu untersuchen und gut recherchierte Stellungnahmen darüber abzugeben, die Forschung von Afrikanern für Afrika zu fördern und praktische Lösungen zu finden, die in einem afrikanischen Kontext funktionieren.

Diese Ziele dienen dem Ziel des CSAT, Afrikas Fähigkeit zu verbessern, die Steuern einzunehmen, die für die Finanzierung von Entwicklungsprogrammen, die Erbringung wichtiger Dienstleistungen und das Erreichen eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums erforderlich sind. Dieses Ziel dient der Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen von 2015, insbesondere des 17. Ziels: "Die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung beleben".