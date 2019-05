Der DAX-Titel ist nach den Zahlen am letzten Freitag kräftig nach oben gesprungen und notiert unmittelbar in der Nähe ihres Allzeithochs. Starke Aktien soll man kaufen, und Allzeithochs sind bullish für ein Wertpapier - das lehrt die Historie. Was im aktuellen Fall also stark bullish erscheint, hat zumindest mit Blick auf die nächsten Wochen jedoch auch einen Haken.

Den vollständigen Artikel lesen ...