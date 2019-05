...der deutschen E-mobility mit dem ersten E-Auto von VW unter dem Namen ID3. Absoluter Schwerpunkt ist China, doch mit einer Doppelstrategie, in dem das neue Schwergewicht E-mobility sein wird, Schwerpunkt der Produktion in China mit den dort bereits bestehenden Kapazitäten, aber auch als Plattform für alle weiteren E-Pläne im VW-Konzern weltweit. Die Deutschen hinken damit keineswegs so hinterher, wie in der Presse dargestellt wird. Denn: Alle anderen bisherigen E-Anbieter sind schneller, aber in der Breite der geplanten Offensive deutlich langsamer. 1: 0 für die deutsche E-Mobility.



