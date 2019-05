FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ADS1 XFRA US00687A1079 ADIDAS AG ADR 1/2/O.N. 1.679 EUR

0SL XFRA SE0005999760 SCANDI STANDARD AB (PUBL) 0.186 EUR

TLX XFRA DE000TLX1005 TALANX AG NA O.N. 1.450 EUR

INX XFRA NL0010801007 IMCD N.V. EO -,16 0.800 EUR

UI2 XFRA US4884011002 KEMPER CORP. DL-,10 0.223 EUR

USX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.045 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

KGX XFRA DE000KGX8881 KION GROUP AG 1.200 EUR

SS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.167 EUR

RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.866 EUR

RRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.522 EUR

PP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.201 EUR

NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.223 EUR

NVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.893 EUR

HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.424 EUR

HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.634 EUR

GWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.285 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.277 EUR

1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.067 EUR

XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.777 EUR

ETRA XFRA US2692464017 E TRADE FINL NEW DL-,01 0.125 EUR

HO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.134 EUR

YCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.272 EUR

9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.089 EUR

FG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 0.321 EUR

CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.357 EUR

CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 0.312 EUR

B4W XFRA US05961W1053 BANCO MACRO S.A. ADR 1 2.007 EUR

APC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.687 EUR

AWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.446 EUR

FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.420 EUR

RYTB XFRA SG1V12936232 STARHUB LTD 0.015 EUR

VEM XFRA SG0531000230 VENTURE SD-,25 0.131 EUR

I1M XFRA SE0001515552 INDUTRADE AB SK 1 0.419 EUR