FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.05.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DSM2 XFRA NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50

XFRA CA89353D1078 TRANSCANADA CORP.

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS

XFRA CA30050R1064 EVITRADE HEALTH SYS

VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS

AUB XFRA AU000000LPD2 LEPIDICO LTD

T07 XFRA AU000000TBH6 BETMAKERS HOLDINGS, THE

24W3 XFRA JE00BFYFZP55 FERGU. PLC LS 0,11403197

GET XFRA FR0000130692 CHARGEURS INH. EO 0,16

GGY XFRA AU0000026940 NEW ENERGY MINERALS