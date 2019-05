Expedeon AG: Expedeon berichtet über Ergebnisse für das erste Quartal 2019 DGAP-News: Expedeon AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Expedeon AG: Expedeon berichtet über Ergebnisse für das erste Quartal 2019 (News mit Zusatzmaterial) 09.05.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung 9. Mai 2019 / Zwischenmitteilung Expedeon berichtet über Ergebnisse für das erste Quartal 2019 - Bereinigtes EBITDA von 462 T EUR im Quartal (Q1 2018: 77 T EUR) - Umsatzerlöse von 3,5 Mio. EUR; 50% mehr als im Q1 2018 (2,3 Mio. EUR) - Starke Pipeline mit Produkteinführungen Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 9. Mai 2019 - Die Expedeon AG (Frankfurt: EXN; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute die Ergebnisse für das am 31. März 2019 endende Quartal bekannt. "Wir freuen uns, über das zweite Quartal in Folge mit einem deutlich positiven EBITDA und bereinigtem EBITDA sowie über anhaltendes Umsatzwachstum im Konzern berichten zu können. Diese Entwicklung bestätigt unsere ehrgeizigen Ziele für dieses Jahr", sagte Dr. Heikki Lanckriet, CEO der Expedeon AG. "Für 2019 erwarten wir den Abschluss einer Reihe wichtiger Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Mehrere interessante Produkteinführungen dürften erheblich zur Steigerung von Umsatz und Profitabilität beitragen. Wir sind zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, ein marktführender Innovator zu werden, der Fortschritte in Bereichen von zentraler Bedeutung für die menschliche Gesundheit ermöglicht." Operative Entwicklungen im bisherigen Geschäftsjahr 2019: - Januar 2019: Liefervereinbarung mit Cell Guidance Systems für Lightning-Link(R) Rapid Biotinynilierungstechnologie - April 2019: Dr. Cristina Garmendia Mendizábal tritt als Aufsichtsratsvorsitzende zurück. Joseph Fernández übernimmt ihre Aufgaben. - Mai 2019: Ergänzung des Produktangebots um ELISA-ONE, einer ELISA Assay-Technologie der nächsten Generation im Bereich der Signaltransduktion David Roth, CFO von Expedeon, sagte: "Mit einem Umsatzwachstum von 50% auf 3,5 Mio. EUR im Jahresvergleich hat Expedeon seine starke finanzielle Entwicklung fortgesetzt, die wir 2019 weiter ausbauen wollen. Mit den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln ist Expedeon gut gerüstet, um die gezielten Aktivitäten im Bereich Produktentwicklung fortzuführen und so durch weitere Investitionen Umsatz- und Ertragswachstum zu generieren. Wir bestätigen unsere Finanzprognose für 2019." Finanzergebnisse für das erste Quartal 2019: Der Konzernumsatz belief sich in den ersten drei Monaten 2019 auf 3,5 Mio. EUR (Q1 2018: 2,3 Mio. EUR) und lag damit um 50% über dem Vorjahreswert. Das operative Ergebnis weist für das Quartal einen Verlust von 280 T EUR aus (Q1 2018: Verlust von 376 T EUR). Darin enthalten sind planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 676 T EUR (Q1 2018: 425 T EUR), so dass sich das ausgewiesene EBITDA auf 396 T EUR für 2019 und 49 T EUR für 2018 beläuft. Nach Berücksichtigung der Effekte aus aktienbasierter Vergütung in Höhe von 66 T EUR bzw. 28 T EUR ergibt sich für das erste Quartal 2019 ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 462 T EUR (Q1 2018: 77 T EUR): 2019 2018 In T EUR Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (280) (376) Abschreibungen auf Sachanlagen 77 76 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 599 349 EBITDA 396 49 nicht zahlungswirksames 66 28 Ergebnis aus Aktienoptionen Bereinigtes EBITDA 462 77 Der ausgewiesene Periodenverlust belief sich 464 T EUR (Q1 2018: 322 T EUR). Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten lag bei 5,6 Mio. EUR (Q1 2018: 5,1 Mio. EUR). Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 0,3 Mio. EUR (Q1 2018: 0,4 Mio. EUR), der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit auf 0,2 Mio. EUR (Q1 2018: 0,3 Mio. EUR) und der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit auf 0,3 Mio. EUR (Q1 2018: Zufluss von 3,8 Mio. EUR nach einer Kapitalerhöhung). Ausblick 2019 Für das Geschäftsjahr 2019 bekräftigt Expedeon seine Prognose vom 25. April 2019: Infolge des anhaltend starken Wachstums erwartet das Unternehmen ein anhaltend zweistelliges Umsatzwachstum, das durch die Einführung neuer Produkte unterstützt wird. Expedeon erwartet, dass sich das Umsatzwachstum in einer verbesserten Profitabilität niederschlägt, wobei der Vorstand für 2019 ein bereinigtes EBITDA von über 2 Mio. EUR erwartet. EXPEDEON AG, Heidelberg, Deutschland Konzern-Zwischenabschluss für die Zeit bis 31. März 2019 Expedeon AG Darstellung der Konzernvermögenslage In T EUR 31 März 31 Dezember 2019 2018 AKTIVA Sachanlagen 2.041 1.999 Geschäftsoder Firmenwert 34.828 33.906 Sonstige immaterielle Vermögenswerte 15.198 15.584 Aktive latente Steuern 321 319 Langfristige Vermögenswerte 52.387 51.808 Forderungen aus Lieferungen und 2.351 2.627 Leistungen Vorräte 2.336 1.966 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1.650 1.538 Zahlungsmittel und 5.644 6.238 Zahlungsmitteläquivalente Kurzfristige Vermögenswerte 11.981 12.369 Summe Aktiva 64.368 64.177 PASSIVA Gezeichnetes Kapital 51.411 51.411 Kapitalrücklagen 19.786 19.753 Bilanzverlust (24.055) (23.603) Erfolgsneutrale Veränderungen des 25 (1.059) Eigenkapitals Eigenkapital 47.168 46.502 Passive latente Steuern 2.355 2.440 Finanzielle Schulden 7.833 7.476 Langfristige Schulden 10.188 9.916 Finanzielle Schulden 2.922 3.171 Schulden aus Lieferungen und Leistungen 1.226 1.498 Sonstige kurzfristige Schulden 2.864 3.090 Kurzfristige Schulden 7.011 7.759 Summe Passiva 64.368 64.177 Expedeon AG Konzern-Gesamterfolgsrechnung In T EUR 3 Monate zum 31. März 2019 2018 Umsatzerlöse 3.451 2.309 Herstellungskosten des (822) (665) Umsatzes Aufwendungen: Vertrieb (602) (578) Verwaltung (1.925) (1.213) Forschung und (433) (213) Entwicklung Sonstige betriebliche 52 (16) Erträge (Aufwendungen) Gesamte betriebliche (3.731) (2.685) Aufwendungen Ergebnis der (280) (376) betrieblichen Geschäftstätigkeit Zinsaufwendungen (132) (12) Ergebnis vor Steuern (412) (388) Ertragssteuern (52) 66 Ergebnis der Periode (464) (322) Wechselkursanpassun- 1.099 (14) gen Erfolgsneutrale 1.099 (14) Veränderung des Eigenkapitals (nach Steuern) Gesamtergebnis der 635 (336) Periode Ergebnis je Aktie > Unverwässerter Ergebnis (0,01) (0,01) je Aktie (EUR / Stammaktie) > Verwässerter Ergebnis (0,01) (0,01) je Aktie (EUR / Stammaktie) Expedeon AG Konzern-Kapitalflussrechnung 3 Monate zum 31. März In T EUR 2019 2018 Laufende Geschäftstätigkeit: Ergebnis der Periode (464) (322) Überleitung des Periodenergebnisses zum Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit: Abschreibungen auf Sachanlagen 77 76 Abschreibungen auf immaterielle 599 349 Vermögenswerte Veränderung latenter Steuern (85) (64) Kosten für Aktien-Optionen 66 28 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und 45 (57) Aufwendungen Veränderung der betrieblichen Vermögenswerte und Schulden: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 210 (153) und sonstige kurzfristige Vermögenswerte Schulden aus Lieferungen und Leistungen und (416) (299) sonstige kurzfristige Schulden Vorräte (215) 74 Mittelabfluss aus laufender (184) (368) Geschäftstätigkeit Gezahlte Zinsen (155) (9) Geschäftstätigkeit, netto (339) (377) Investitionstätigkeit: Unternehmensakquisitionen, abzüglich (0) (76) erworbener Zahlungsmittel Investitionen in Sachanlagen und immaterielle (89) (139) Vermögenswerte Investitionen in Entwicklungskosten (86) (106) Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (175) (321) Finanzierungstätigkeiten: Finanzkredite (260) (334) Kapitalerhöhung gegen Bareinlage 0 4.131 Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (260) 3.797 Nettoveränderung des Finanzmittelbestands (776) 3.099 Wechselkursanpassungen 181 1 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 6.238 1.954 zu Beginn der Periode Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5.644 5.054 am Ende der Periode Expedeon AG Eigenkapitalsveränderungsrechnung Er- fol- gs- neu- tra- le Ver- än- de- run- gen des Ei- gen- ka- pi- tal- s Wec- Wech- hse- sel- lku- kurs-- rs-- diffe- dif- ren- fe- zen ren- auf zen lang- aus fris- der tige Um- Vermö- rec- gens- hnu- werte ng von Fre- md- wäh- run- gs- ab- sch- lüs- sen EUR Stamm- Ge- tau- akti- wi- send en nn- (außer -r- Anzahl- üc- ) kl- ag- e An- Ge- Kapi- Su- Ge- zahl zeich- tal-rü- mm- sam- netes cklage e tes Kapi- Ei- tal gen- kapi- tal für den Zeit- raum vom 1. Januar bis zum 31. März 2018 Stand 46.93- 46.934 16.644 (2- 93 (1.14- (1.051) 39.066 1. 4.087 3.- 4) Januar 46- 2018 0) Effekt 17- 178 auf 8 Rückla- gen durch Erstan- wen- dung der IFRS 15 Stand 46.93- 46.934 16.644 (2- 93 (1.14- (1.051) 39.243 1. 4.087 3.- 4) Januar 28- 2018 2) (angep- asst) Umglie- 443.1- 443 (443) 0 derung 71 der Kapi- taler- höhung gegen Barein- lagen Kapi- 2.995- 2.995 1.198 4.193 taler- .298 höhung gegen Barein- lagen Kapi- (292) (292) taler- höhung- skos- ten An- 28 28 teils- basier- te Ver- gütun- gen Summe (2- (2) 16 14 (6) des 0) direkt im Eigen- kapi- tal erfass- ten Ergeb- nisses Peri- (3- (322) oden- 22- fehlbe- ) trag Gesam- (3- (2) 16 14 (328) tes 42- Peri- ) odener- gebnis 31. 50.37- 50.372 17.135 (2- 91 (1.12- (1.037) 42.844 März 2.556 3.- 8) 2018 62- 4) für den Zeit- raum vom 1. Januar bis zum 31. März 2019 Stand 51.41- 51.411 19.753 (2- 64 (1.12- (1.057) 46.502 1. 1.323 3.- 1) Januar 60- 2019 3) Kapi- (33) (33) taler- höhung- skos- ten An- 66 66 teils- basier- te Ver- gütun- gen Summe 15 108 974 1.082 1.099 des direkt im Eigen- kapi- tal erfass- ten Ergeb- nisses Peri- (4- (464) oden- 64- fehlbe- ) trag Gesam- (4- 108 974 1.082 633 tes 49- Peri- ) odener- gebnis 31. 51.41- 51.411 19.786 (2- 172 (147) 25 47.168 März 1.323 4.- 2019 05- 4) Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Expedeon AG Dr. Heikki Lanckriet CEO Tel.: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@expedeon.com Investorenwebseite: https://investors.expedeon.com/de/ MC Services AG (Investor Relations und International Media Relations) Raimund Gabriel Managing Partner Tel.: +49 89 210228 0 E-Mail: expedeon@mc-services.eu Über die Expedeon AG: www.expedeon.com Expedeon ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten. Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: EXN; ISIN: DE000A1RFM03). # # # Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der Expedeon AG stark vor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. Expedeon verpflichtet sich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. # # # Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=AACJGHSBLC Dokumenttitel: Q1_2019_Ger 09.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Expedeon AG Waldhofer Str. 102 69123 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0) 6221 3540 125 Fax: +49 (0) 6221 3540 127 E-Mail: investors@expedeon.com Internet: www.expedeon.com ISIN: DE000A1RFM03 WKN: A1RFM0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 808969 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808969 09.05.2019 ISIN DE000A1RFM03 AXC0060 2019-05-09/07:31