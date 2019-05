LOTTO24 AG: Lotto24 wächst trotz schwacher Jackpot-Entwicklung im ersten Quartal 2019 weiter DGAP-News: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung LOTTO24 AG: Lotto24 wächst trotz schwacher Jackpot-Entwicklung im ersten Quartal 2019 weiter 09.05.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lotto24 wächst trotz schwacher Jackpot-Entwicklung im ersten Quartal 2019 weiter - Transaktionsvolumen und Umsatz legen um 3,6 % und 0,7 % zu - EBIT und Periodenergebnis erreichen 0,9 Mio. Euro und 1,0 Mio. Euro - 93,04 % der Lotto24-Aktionäre nehmen ZEAL-Übernahmeangebot an (Hamburg, 9. Mai 2019) Die Lotto24 AG ( Lotto24.de), Deutschlands führender Anbieter staatlicher Lotterien im Internet, ist nach einem ereignisreichen Jahr 2018 mit außerordentlich starken Jackpots trotz der vergleichsweise schwachen Jackpot-Entwicklung im ersten Quartal 2019 weiter gewachsen: Das Transaktionsvolumen legte mit 75,9 Mio. Euro um 3,6 % zu (Vorjahr: 73,3 Mio. Euro) während der Umsatz um 0,7 % auf 8,6 Mio. Euro stieg (Vorjahr: 8,6 Mio. Euro). Aufgrund des jackpotbedingt geringeren Anteils der Spielgemeinschaften erreichte die Bruttomarge mit 11,4 % ihren Vorjahreswert nicht ganz (Vorjahr: 11,7 %). Mit 86 Tsd. Neukunden in den ersten drei Monaten 2019 (Vorjahr: 180 Tsd.) stieg die Anzahl der insgesamt bei Lotto24 registrierten Kunden um 28,7 % auf 2.255 Tsd. (Vorjahr: 1.753 Tsd.). Dabei halbierten sich die Marketingkosten im Zusammenhang mit der schwachen Jackpot-Entwicklung im ersten Quartal 2019 auf 2,3 Mio. Euro (Vorjahr: 4,6 Mio. Euro). Die Marketingkosten je registriertem Neukunden (»Cost per Lead, CPL«) lagen somit bei 27,10 Euro (Vorjahr: 25,52 Euro). Insbesondere die positive Umsatzentwicklung sowie die geringeren Marketingkosten führten - trotz der im Zuge der Übernahme im ersten Quartal 2019 angefallenen Beratungskosten in Höhe von 0,5 Mio. Euro - zu einem auf 0,9 Mio. Euro verbesserten EBIT (Vorjahr: -0,3 Mio. Euro). Das Periodenergebnis übertraf mit 1,0 Mio. Euro ebenfalls seinen Vorjahreswert (Vorjahr: -1.3 Mio. Euro). Im Zuge des am 19. November 2018 veröffentlichten Übernahmeangebots hat die ZEAL Network SE am 11. April 2019 den Eintritt sämtlicher Vollzugsbedingungen gemäß der am 31. Januar 2019 veröffentlichten Angebotsunterlage bekanntgegeben. Zudem hat ZEAL am 3. Mai 2019 veröffentlicht, dass 93,04 % der Lotto24-Aktionäre das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot angenommen haben. "Wir bedanken uns bei allen Lotto24-Aktionären für das Vertrauen - sowohl in den vergangenen Jahren als auch in die Zukunft - und freuen uns, dass Sie uns als Teil des ZEAL-Konzerns auch weiterhin auf unserem Weg begleiten möchten", so Petra von Strombeck, Vorstandsvorsitzende der Lotto24 AG. Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet ( Lotto24.de). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten. Kontakt: Lotto24 AG Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 40 82 22 39 - 501 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: Lotto24-ag.de Lotto24.de 09.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT0243 WKN: LTT024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 808501 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808501 09.05.2019 ISIN DE000LTT0243 AXC0063 2019-05-09/07:31