Der Euro hat sich am Donnerstag in der Nähe der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1195 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1202 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen in Europa nur wenige Konjunkturdaten von Belang an. In den USA werden zwar einige Wirtschaftszahlen veröffentlicht, allerdings keine Daten aus der ersten Reihe mit besonders hoher Relevanz.

Angesichts des wieder eskalierten US-chinesischen Handelsstreits dürften jedoch Zahlen vom amerikanischen Außenhandel auf Interesse stoßen. Ein Vorwurf von US-Präsident Donald Trump lautet, dass die USA aufgrund ihres hohen Importüberschusses große Summen im Handel mit China verlieren. Ökonomen teilen diese Sichtweise überwiegend nicht./bgf/zb

