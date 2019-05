Von Maria Armental

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Pharmakonzern Novartis erwirbt von seinem japanischen Wettbewerber das Medikament Xiidra zur Behandlung des Trockene-Augen-Syndroms. Die Schweizer überweisen dafür bis zu 5,3 Milliarden US-Dollar nach Japan, wie Novartis mitteilte. 3,4 Milliarden Dollar davon sollen sofort fließen und 1,9 Milliarden bei Erreichen bestimmter Meilensteine.

Takeda hatte Xiidra bei der Übernahme des Pharmaunternehmens Shire dieses Jahr in Besitz genommen. Das Medikament erzielte 2018 einen Jahresumsatz von 400 Millionen Dollar. Das Mittel ist in den USA, Kanada und Australien zugelassen. In weiteren Märkten prüfen die Behörden das Medikament noch.

May 09, 2019

