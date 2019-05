Die britische Investmentbank HSBC hat DWS von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 33 auf 34 Euro angehoben. Positive Faktoren seien in der Aktie der Fondsgesellschaft nun eingepreist, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So hätten auch Übernahmespekulationen Rückenwind geliefert, was nun weitgehend vorbei sei. Der Experte hält allerdings einen Zusammenschluss mit der Vermögensverwaltung der UBS immer noch für denkbar. /ajx/mis

