Essen, 9. Mai 2019 - Der Wachstumskurs der 11880 Solutions AG hält auch im ersten Quartal 2019 an. Das Unternehmen hat in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von 11,6 Millionen Euro (Q1 2018: EUR 10,6 Mio.) erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz sogar in beiden Segmenten: Im Digitalgeschäft erwirtschaftete 11880 Solutions 8,3 Millionen Euro (Q1 2018: EUR 7,5 Mio.), im Segment Auskunft waren es 3,3 Millionen Euro (Q1 2018: EUR 3,1 Mio.) - ein sattes Plus von 6,5 Prozent. In dem in den vergangenen Jahren rückläufigen Telefonie-Segment entwickelt sich das Call Center Dritt-Geschäft hervorragend: Im Vergleich zum ersten Quartal 2018 stieg das Volumen in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 17.400 Telefonie-Stunden (plus 58%). Auch das EBITDA der 11880 Solutions AG lag nach den ersten drei Monaten 2019 mit 0,8 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahresergebnis (Q1 2018: EUR 0,1 Mio.). Im Geschäftsbereich Digital sprang das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zum 31. März 2019 von 0,0 Millionen Euro im ersten Quartal 2018 auf 0,7 Millionen Euro. Im Geschäftsbereich Telefonauskunft lag das EBITDA Ende März 2019 mit 0,1 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. "Unser Kundenstamm im Digitalgeschäft ist in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um mehr als 2.000 zahlende Kunden gewachsen. Damit sind wir so gut wie noch nie in ein neues Geschäftsjahr gestartet", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Unsere Portale werkenntdenBESTEN.de und wirfindendeinenJob.de bieten unseren Unternehmenskunden rund um das Produktportfolio unseres Kernprodukts 11880.com effektive Zusatzmöglichkeiten, ihr Geschäft erfolgreich auszubauen. Nicht nur die wachsende Kundenzahl unterstreicht den Erfolg unseres Angebots, auch der steigende Traffic auf allen Portalen zeigt ihre zunehmende Beliebtheit. Durch den Aufbau des Call Center-Drittgeschäfts sind wir auch im Geschäftsbereich Telefonie wieder auf dem richtigen Kurs." Die 11880 Solutions AG ist zuversichtlich, dass sich die positive Geschäftsentwicklung auch im zweiten Quartal 2019 fortsetzt und bekräftigt die für das laufende Jahr ausgegebene Umsatz- und EBITDA-Guidance (Umsatz: EUR 40,3 - 47,0 Mio. / EBITDA: EUR 2,0 - 4,0 Mio.). Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2019 der 11880 Solutions AG finden Sie unter: https://ir.11880.com/finanzberichte Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 0201 / 8099-188 E-Mail: anja.meyer@11880.com