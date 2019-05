ecotel communication ag: Guter Start für ecotel ins Jahr 2019: Rohertrag und EBITDA wachsen weiter DGAP-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung ecotel communication ag: Guter Start für ecotel ins Jahr 2019: Rohertrag und EBITDA wachsen weiter 09.05.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Rohertrag wächst um 8% auf 8,2 Mio. EUR (Vj. 7,6 Mio. EUR) * EBITDA wächst um 33% auf 2,4 Mio. EUR (Ohne IFRS 16 Effekt: 2,1 Mio. EUR) * B2B-Umsatz mit 11,9 Mio. EUR stabil * easybell-Umsatz um 7% auf 4,3 Mio. EUR gesteigert (Vj. 4,0 Mio. EUR) * Free Cashflow und Nettofinanzvermögen mit jeweils 0,2 Mio. EUR positiv Düsseldorf, 09. Mai 2019 ecotel-Geschäftskunden: ISDN-Umstellung auf All-IP nimmt weiter an Fahrt auf Mit einem Umsatz von 11,9 Mio. EUR (Vj. 11,9 Mio. EUR) entwickelte sich das Segment ecotel Geschäftskunden plangemäß. Das Jahr 2019 ist durch die fortschreitende All-IP-Transformation im deutschen Telekommunikationsmarkt geprägt. Daher liegt der Fokus in diesem Segment im Jahr 2019 klar auf der erfolgreichen Umstellung der ISDN Bestandskunden. Im ersten Quartal 2019 betrug der Umsatzanteil der neuen NGN-Produkte 36% des gesamten relevanten Umsatzes aber bereits 49% des Rohertrages mit Sprachanschlüssen. Inklusive weiterer bereits vorliegender Produktwechselaufträge sind damit für nahezu 50% der Sprachumsätze All-IP-Neuaufträge mit neuen Vertragslaufzeiten erfolgreich abgeschlossen worden. Die höhere Wertschöpfung in den NGN-Produktgruppen wirkte sich positiv auf den Rohertrag des gesamten B2B Bereiches aus. Dieser wuchs um 0,1 Mio EUR auf 5,9 Mio. EUR (Vj. 5,8 Mio. EUR). easybell: Ausrichtung auf kleine Geschäftskunden und Routermietgeschäft treiben die Entwicklung Der Umsatz im Segment easybell betrug 4,3 Mio. EUR (Vj. 4,0 Mio. EUR) im ersten Quartal 2019. Die weitere Fokussierung auf skallierbare SIP-Produkte für kleine Geschäftskunden und das Routermietgeschäft wirkten sich weiter positiv aus und konnten den erwarteten Rückgang im Call-by-Call Geschäft überkompensieren. Der Rohertrag in diesem Segment konnte auf 1,9 Mio. EUR (Vj. 1,5 Mio. EUR) gesteigert werden. nacamar und ecotel Wholesale: planmäßige Entwicklungen Der Umsatz im Segment nacamar blieb mit 0,5 Mio. EUR konstant, während der Umsatz im Segment ecotel Wholesale planmäßig mit 2,9 Mio. EUR (Vj. 3,2 Mio. EUR) leicht rückläufig war. Die Roherträge dieser beiden Segmente blieben mit 0,3 Mio. EUR bzw. 0,1 Mio. EUR nahezu unverändert zum Vorjahr. Steigerung des Konzernrohertrages und des EBITDA und Auswirkung des IFRS 16 Der Rohertrag des Konzerns stieg im ersten Quartal 2019 auf 8,2 Mio. EUR (Vj. 7,6 Mio. EUR). Die höhere Wertschöpfung in den wachsenden NGN-Produktgruppen, sowohl im Segment ecotel Geschäftskunden als auch im Segment easybell wirkten sich positiv aus. Die erstmalig zum 1. Januar 2019 verpflichtende Anwendung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16 »Leasingverhältnisse« hat wesentliche Auswirkungen auf Ertrags- und Vermögenslage der ecotel. Langfristige Leasingzahlungen (im Wesentlichen für Büromieten und Rechenzentrum) werden nicht mehr unmittelbar im Aufwand erfasst, sondern in einen erfolgswirksamen Zins- und erfolgsneutralen Tilgungsanteil aufgeteilt. Daneben müssen die Leasingverträge als Nutzungsrechte aktiviert und über die planmäßige Leasinglaufzeit abgeschrieben werden. Auf das EBITDA der ecotel im ersten Quartal 2019 hatte diese geänderte Bilanzierung eine positive Auswirkung in Höhe von 0,3 Mio. EUR. Insgesamt stieg das EBTIDA um 0,6 Mio. EUR auf 2,4 Mio. EUR an. Konzernergebnis und EPS nahezu unverändert Die Abschreibungen betrugen 1,8 Mio. EUR (Vj. 1,3 Mio. EUR) im ersten Quartal 2019. Hier wirkte sich die Bilanzierungsänderung aus IFRS 16 mit 0,3 Mio. EUR erhöhend aus. Auch das Finanzergebnis war mit 0,1 Mio. EUR von dieser Änderung betroffen und betrug im Ergebnis -0,1 Mio. EUR (Vj. 0,0 Mio. EUR). Nach Abzug der Steuern und der Anteile fremder Gesellschafter erzielte ecotel im ersten Quartal 2019 einen Konzernüberschuss von 0,1 Mio. EUR (Vj. 0,1 Mio. EUR). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,03 EUR (Vj. 0,04 EUR) Insgesamt ist der Start ins Jahr 2019 erfolgreich verlaufen. Die ISDN-Migration ist in vollem Gange und ecotel setzt alles daran, diese sich bietende Marktchance mit einer umfassenden NGN-Produktpalette für nahezu alle Bedürfnisse von Geschäftskunden zu nutzen. Das bedeutet Investitionen, Bindung von Ressourcen und auch Fokussierung auf Kunden- und Produktgruppen. Dies dämpft natürlich temporär das Umsatzwachstum für das Segment ecotel Geschäftskunden, führt jedoch zu einer höheren Wertschöpfung und einer »frischen Kundenbasis« mit neuen Vertragslaufzeiten. Der Vorstand sieht ecotel weiterhin auf dem richtigen Weg und hält an der Prognose für 2019 unverändert fest. Demnach erwartet der Vorstand im Kernsegment ecotel Geschäftskunden Umsätze in einem Korridor von 48 bis 50 Mio. EUR, im Segment easybell von 15 bis 17 Mio. EUR und im Segment nacamar von 2 bis 3 Mio. EUR. Nach einem EBITDA von 7,5 Mio. EUR in 2018 wird das EBITDA in 2019 voraussichtlich weiter ansteigen und in einem Korridor von 8 bis 9 Mio. EUR liegen, wobei die positiven Auswirkungen der erstmaligen Anwendung des Leasingstandards IFRS 16 auf das EBITDA berücksichtigt sind. Bei der derzeit geplanten Geschäftstätigkeit für 2019 erwartet ecotel aus den Regelungen des IFRS 15, die in 2018 bereits angewandt wurden, für das Jahr 2019 deutlich negative Effekte auf das EBITDA. Nach derzeitiger Einschätzung werden sich diese beiden gegenläufigen Effekte nahezu ausgleichen, so dass der geplante und prognostizierte Anstieg des EBITDA im Wesentlichen aus der Verbesserung der operativen Geschäftstätigkeit resultiert. Über die ecotel communication ag: Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist eine seit 1998 bundesweit tätige Unternehmensgruppe, die sich auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in der jeweiligen Zielgruppe spezialisiert hat. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf (nachfolgend »ecotel ag« genannt). Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt die Unternehmensgruppe ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut die ecotel Gruppe bundesweit mehr als 50.000 Kunden mit rund 10.000 Datenanschlüssen und über 80.000 Sprachanschlüssen. 