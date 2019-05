Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat in den vergangenen Wochen viel getan, um aus seiner Kurs-Talsohle herauszukommen und das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Mit den nun präsentierten Fakten und Prognosen könnte die Erholung an der Börse noch dynamischer werden.

Wirecard setzte den Markt zuletzt unter ein Dauerfeuer positiver Meldungen. Zuerst der auch an dieser Stelle bereits berichtete Deal mit dem japanischen Technologie-Giganten Softbank, der nicht nur eine finanzielle Beteiligung der Japaner beinhaltet, sondern auch zukünftige gemeinsame Projekte. Dann konnte der verspätet abgelieferte Jahresbericht 2018 im Großen und Ganzen Anleger wie Analysten überzeugen. Nun also die nächsten zwei Highlights.

Denn Wirecard legte am gestrigen Mittwoch einerseits einen Bericht zum ersten Quartal vor, der sich sehen lassen konnte. So erreichte das Unternehmen im Jahresvergleich eine Umsatzsteigerung um fast 35 % auf 566,7 Millionen Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich sogar um knapp 41 % auf 158 Millionen Euro. Beide Werte lagen über den Markterwartungen. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt wurde deutlich: Ein Großteil des Wachstums wurde auf organischer Basis, also ohne Zukäufe, erreicht.

Doch damit nicht genug. Denn das Unternehmen nutzte die Gelegenheit und erhöhte gleichfalls die Prognose für das Gesamtjahr. Das war die größere Überraschung am Mittwoch. Zwar kannte man Ähnliches von Wirecard auch schon aus den letzten Quartalen. Nach den Turbulenzen im Zuge der massiven Vorwürfe durch die britische Finanzzeitung "Financial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...