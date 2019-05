Die Deutsche Telekom hat zu Jahresbeginn vor allem dank des boomenden US-Geschäfts deutlich mehr Geschäft gemacht und operativ mehr verdient. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um knapp neun Prozent auf 19,5 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur mit Erlösen in Höhe von 19,3 Milliarden Euro gerechnet. Organisch wuchs die Deutsche Telekom um 3,5 Prozent. Günstige Wechselkurseffekte vor allem wegen des starken Dollars trugen zu drei Vierteln zum restlichen Umsatzplus bei, hinzu kamen Zukäufe in Österreich und den Niederlanden. Das um Sondereffekte und die neue Leasing-Bilanzierung bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 8,3 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro zu. Das war jedoch etwas weniger als von Analysten geschätzt. Diese hatte im Mittel mit 5,997 Milliarden gerechnet.

