Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tag des Sieges" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Deutsche Telekom ist im ersten Quartal 2019 mit dem Umsatz zwar stärker als am Markt erwartet gewachsen und hat ihre Jahresprognose bestätigt. Die Gewinnkennziffern blieben jedoch etwas hinter den Erwartungen zurück.

Im Quartal legte der Umsatz um 8,7 Prozent auf 19,488 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Mittel Erlöse von 19,305 Milliarden Euro veranschlagt. Die Telekom wuchs dabei organisch um 3,5 Prozent. Günstige Wechselkurseffekte vor allem wegen des starken US-Dollar trugen zu drei Vierteln zum restlichen Umsatzplus bei, hinzu kamen Zukäufe in Österreich und den Niederlanden.

Das um Sondereffekte bereinigte Konzern-EBITDA after Leases (AL), mit dem die Telekom ab diesem Jahr ihre operative Ertragskraft misst, stieg um 8,3 Prozent auf 5,940 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten 5,997 Milliarden Euro erwartet. Unter dem Strich verdiente die Telekom bereinigt 1,183 Milliarden Euro nach 1,190 Milliarden Euro im Vorjahr. Hier schlugen die zuletzt höheren Investitionen mit gestiegenen planmäßigen Abschreibungen durch. An der Ergebnisprognose für 2019 hält der Konzern fest.

Nachfolgend ein Vergleich der Eckdaten zum ersten Quartal mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Umsatz 19.488 +9% 19.305 +8% 17.924 EBITDA AL bereinigt 5.940 +8% 5.997 +9% 5.487 Erg nach Steuern/Dritten berein. 1.183 -1% 1.279 +7% 1.190 Ergebnis nach Steuern/Dritten 900 -9% 1.097 +11% 992 Free Cashflow AL 2.370 +71% 1.488 +8% 1.382

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q

07:10 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q

07:15 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 4Q

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Bundestag, Plenum

09:00 DE/Comdirect Bank AG, HV

10:00 DE/Adidas AG, HV

10:00 DE/Kion Group AG, HV

10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK

11:00 DE/Jost Werke AG, HV

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

DE/Scout24 AG, Fristende für Aktien-Andienung im Rahmen der Übernahmeofferte der Investoren Hellman & Friedman und Blackstone

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Allianz 9,00 EUR Bilfinger 1,00 EUR CTS Eventim 0,62 EUR Deutsche Börse 2,70 EUR ENBW 0,65 EUR Hannover Rück 5,25 EUR Mensch und Maschine 0,65 EUR Softing 0,13 EUR BP 0,1025 GBP Sanofi 3,07 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 230.000 14:30 Handelsbilanz März (ursprünglich 7.5.2019) PROGNOSE: -50,20 Mrd USD zuvor: -49,38 Mrd USD 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 3 bis 4 Mrd EUR, davon: 0,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 1,45-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2029 2,70-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2048 Auktion 0,70-prozentiger inflationsindexierte Anleihen mit Laufzeit November 2033 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR 11:00 IE/Auktion von Anleihen 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 20 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.870,50 -0,58% Nikkei-225 21.433,53 -0,78% Shanghai-Composite 2.877,56 -0,56% Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.179,93 0,72 DAX-Future 12.205,50 1,10 XDAX 12.194,02 1,09 MDAX 25.644,04 0,73 TecDAX 2.867,62 1,13 EuroStoxx50 3.417,26 0,47 Stoxx50 3.126,55 0,41 Dow-Jones 25.967,33 0,01 S&P-500-Index 2.879,42 -0,16 Nasdaq-Comp. 7.943,32 -0,26 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,07 -4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas leichteren Eröffnung rechnen Händler am Donnerstag an den europäischen Aktienmärkten. Belastet wird die Stimmung nach wie vor vom Handelsstreit zwischen den USA und China. Nachdem Donald Trump China für die verfahrene Situation verantwortlich gemacht und China für den Fall neuer US-Zölle mit Gegenmaßnahmen gedroht hat, steht die neue Verhandlungsrunde unter keinem guten Stern. Das drückt am Morgen stark auf die Kurse in Asien, aber auch auf die US-Index-Futures. Impulse werden daneben von der Berichtssaison erwartet. Wegen des Handelsstreits steht am Nachmittag auch die US-Handelsbilanz im Blick. Daneben werden US-Daten zur Erzeugerpreisentwicklung und zu den wöchentlichen Anträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.

Etwas fester - Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag haben sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch etwas erholt. Zunächst lastete erneut die Unsicherheit wegen des Handelsstreits auf den Börsen, doch verlautete am Nachmittag aus den USA, dass China sehr an einer Einigung interessiert sei. Unterstützung kam ferner von guten Daten zur deutschen Industrieproduktion. Daneben galt das Interesse Quartalsausweisen europäischer Unternehmen. Als "in line" wurden die Ergebnisse von Ahold Delhaize zum ersten Quartal bezeichnet. Ferrovial gaben nach Zahlen 3,5 Prozent ab. Belastend wirkten hohe Rückstellungen für eventuelle Verluste aus US-Bauverträgen. Gut gelaufen war laut Händlern die Platzierung von Fineco durch Unicredit. Der italienischen Bank flossen dadurch rund 1 Milliarde Euro zu. Fineco schlossen 0,7 Prozent leichter, Unicredit 0,1 Prozent im Minus.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Siemens legten um 4,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen nicht nur gute Quartalszahlen vorgelegt, sondern auch die Abspaltung seines Energiegeschäfts angekündigt hatte. Die Vorwürfe über mögliche Bilanzmanipulationen haben dem Geschäft von Wirecard nicht geschadet. Der Bezahldienstleister legte überzeugende Zahlen vor und nahm den Ausblick nach oben. Die Aktie legte in Folge um 4,9 Prozent zu. Die LBBW bezeichnete derweil die Erstquartalsergebnisse von Munich Re als etwas enttäuschend, die Aktie gab um 1 Prozent nach. In der zweiten und dritten Reihe gewannen Morphosys nach Zahlenvorlage 5,4 Prozent. Schaeffler (plus 1,7 Prozent) hat laut Citigroup die Erwartungen bei Umsatz und EBIT im ersten Quartal leicht übertroffen. Nach erheblichen Umsatzverlusten hat Osram (minus 2,4 Prozent) auch das zweite Geschäftsquartal mit einem Verlust abgeschlossen. Bei Bilfinger (-5,7 Prozent) wurde von Analysten der Auftragseingang bemängelt. Heidelberger Druckmaschinen (minus 6,1 Prozent) hat im Geschäftsjahr 2018/19 ihre operativen Ziele erreicht, gibt sich aber für das laufende Jahr zurückhaltender.

XETRA-NACHBÖRSE

Freenet hat nach einem stabilen ersten Quartal den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt. Während der Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau blieb, legte der operative Gewinn stärker als erwartet zu. Die Titel wurden bei Lang & Schwarz 0,8 Prozent fester gestellt. Metro ist in exklusive Verhandlungen mit einem Bieter für die Real-Hypermarktkette eingetreten. Die Papiere wurden daraufhin 2,7 Prozent schwächer getaxt. Eine Erklärung für die ablehnende Haltung der Anleger hatte ein Händler nicht parat.

USA / WALL STREET

May 09, 2019 01:45 ET (05:45 GMT)

