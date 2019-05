FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aareal Bank ist solide in das Geschäftsjahr 2019 gestartet und hat ihre Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt. Die Erwartungen der Analysten haben die Wiesbadener erfüllt. Allerdings zeigte sich im ersten Vierteljahr ein Rückgang beim Neugeschäft im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen, das 2018 und besonders im Schlussquartal geboomt habe. "Die Zahlen des ersten Quartals zeigen einmal mehr, dass unser operatives Geschäft sehr robust ist und dass unsere Strategie trägt", erklärte der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens.

Der Zinsüberschuss lag mit 135 (133) Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert und im Rahmen der Analystenerwartungen. Die im MDAX gelistete Bank erklärte, der Zinsüberschuss habe sich in dieser Größenordnung seit einigen Quartalen jetzt stabilisiert, nachdem er zuvor durch das Abschmelzen nicht-strategischer Portfolien für längere Zeit zurückgegangen war. Das Abgangsergebnis, bei dem Effekte aus vorzeitigen Kreditrückzahlungen erfasst werden, lag bei 16 nach 6 Millionen Euro. Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich auf 144 von 128 Millionen Euro, Folge der Integrationsaufwendungen für die Ende 2018 übernommene Düsseldorfer Hypothekenbank (DHB).

Beim Gewinn zeigte sich wie von Analysten erwartet ein Rückgang. Das Konzernbetriebsergebnis sank auf 61 von 67 Millionen Euro. Das auf die Eigentümer der Aareal Bank AG entfallende Konzernergebnis ermäßigte sich auf 39 von 43 Millionen Euro. Unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe bilanzierte die Bank ein den Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis von 35 (Vorjahr: 39) Millionen Euro. Analysten hatten im Facset-Konsens mit 35 Millionen Euro gerechnet.

Die Aareal Bank, die durch Übernahmen wie der Westimmo, Corealcredit und DHB gewachsen war, baut immer noch ihre Portfolien ab, die nicht zum Kerngeschäft zählen.

An den Zielsetzungen für das laufende Jahr hält die Bank fest. Den Zinsüberschuss (ohne Abgangsergebnis) im Konzern sieht sie in einer Spanne von 530 bis 560 (Vorjahr: 535) Millionen Euro, das marktgetriebene Abgangsergebnis bei 20 bis 40 Millionen Euro. Für den Provisionsüberschuss, der durch den Ausbau des Segment Consulting/Dienstleistungen kontinuierlich an Bedeutung gewinnt, wird eine Steigerung auf 225 bis 245 (215) Millionen Euro prognostiziert. Der Verwaltungsaufwand dürfte von 462 Millionen Euro 2018 auf 470 bis 510 Millionen Euro zulegen.

Vor diesem Hintergrund erwartet die Aareal Bank ein Konzernbetriebsergebnis in einer Spanne von 240 bis 280 Millionen Euro. Der Mittelwert entspricht dem um den Einmalertrag aus der DHB-Übernahme bereinigten Vorjahresergebnis von 261 Millionen Euro. Unbereinigt ging 2018 das Betriebsergebnis um 4 Prozent auf 316 Millionen Euro zurück.

