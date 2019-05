Zug (awp) - Die Immobiliengesellschaft Varia US Properties hat im ersten Quartal 2019 die Mieteinnahmen und den Bruttoertrag gesteigert. Keinen Zuwachs erfuhr das Portfolio, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Die Immobiliengesellschaft, die ausschliesslich in Mehrfamilienhäusern in der peripheren Lage von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...