Marburg (pta008/09.05.2019/08:00) - _ * inVENTer setzt auf Online-Vertriebspower der Selfio GmbH * Online-Vermarktung von dezentralen Lüftungssystemen



Die inVENTer GmbH (www.inventer.de), der führende Hersteller von dezentralen Lüftungssystemen mit Wärmerückgewinnung in Deutschland, hat mit der Selfio GmbH (www.selfio.de), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (WKN: 516790), eine Vereinbarung zur Online-Vermarktung ihrer Produkte geschlossen. Selfio ist künftig ein autorisierter Online-Vertriebskanal der inVENTer-Systeme für kontrollierte, umweltfreundliche Wohnraumlüftung.



inVENTer gewinnt mit Selfio den führenden spezialisierten Online-Händler Deutschlands als Partner und nutzt die effiziente Rundum-Abwicklung ihres Online-Geschäfts. Die inVENTer-Produkte passen vorzüglich in das Haustechnikspektrum der Selfio mit seinem Schwerpunkt auf Heizungs- und Klimatechnik. Mit dieser Ergänzung des Produktportfolios um eine viel genutzte und technisch führende Lüftungstechnologie stärkt Selfio ihre Marktpositionierung und erschließt sich zusätzliche wirtschaftliche Potenziale.



"Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit", betont Annett Wettig, Geschäftsführerin der inVENTer GmbH. "Mit der professionellen Betreuung durch Selfio sichern wir eine hochwertige Servicequalität für die Kunden und erwarten steigende Absatzpotenziale dank der hohen Marktakzeptanz der Selfio."



"inVENTer hat mit ihren Lüftungssystemen ein völlig neues Marktsegment geschaffen und ist damit seit 20 Jahren sehr erfolgreich", ergänzt Dominik Schmucki, Geschäftsführer der Selfio GmbH: "Unsere Kunden werden das Angebot zu schätzen wissen. Die Zusammenarbeit bestätigt unsere exzellente Online-Marktposition in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und wird unsere Wachstumsstrategie zusätzlich voranbringen."



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3U.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel UUU).



