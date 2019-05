Der Handelsstreit zwischen den USA und China hält die Börsen weiter in Atem. Vor einer neuen Gesprächsrunde hat US-Präsident Donald Trump der Regierung in Peking Wortbruch vorgeworfen. "Sie haben das Abkommen gebrochen", so Trump am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Florida. In Asien dominieren erneut die roten Vorzeichen an den Börsen.

Den vollständigen Artikel lesen ...