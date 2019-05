Der Rheinmetall-Konzern hat zum Jahresbeginn das schwächelnde Geschäft mit der Autoindustrie mit starken Zuwächsen in der Rüstungssparte mehr als ausgleichen können. Der Umsatz auf Konzernebene kletterte um 6,6 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...